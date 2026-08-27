В Петербурге взорвался автомобиль высокопоставленного военного

© KM.RU, Илья Шабардин

В Санкт-Петербурге на Колпинском шоссе взорвался автомобиль, в котором находился военнослужащий и его супруга. Мужчина погиб на месте, женщину госпитализировали. Сейчас за ее жизнь борются врачи, сообщает «Фонтанка.ру».

О взрыве в Шушарах стало известно утром 27 августа. Очевидцы рассказали, что у магазина «Магнит» на Колпинском шоссе, 18, разнесло машину. За рулем находился подполковник. Около 10 утра они начали отъезжать от своего дома. В этот момент, по предварительным данным, в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство.

Супругам, по имеющейся информации, оторвало ноги. Военнослужащий погиб на месте, его жена доставлена в медицинское учреждение, врачи пытаются ее спасти.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.08.2026, 06:20
    Гость: stalker

    Кстати, в порядке дополнения к ранее сказанному. Твой комментарий можно расценивать как оправдание убийства нашего военного. Мол, ничего особенного не произошло, это не преступление. Это подтверждает твою сущность западного и проукраинского пропагандиста.

  2. 28.08.2026, 05:13
    Гость: Уточнение

    Ты неверно глагол употребил, надо писать "ездил". Каждый, кто бомбил, скоро будет "ездил". Это справедливость

  3. 27.08.2026, 22:44
    Гость: за КАКОЙ ГРАНИЦЕЙ предлагаете устраивать

    +акции по уничтожению врага физически. Сами или с привлечением других лиц и организаций.+?

  5. 27.08.2026, 22:40
    Гость: Какой ви шустрый

    А что, терроорист уже поймат и даёт показния? А Может это из-за денег или ревности?
    Не генерал же.

Все комментарии (28)
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