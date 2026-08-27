В Петербурге взорвался автомобиль высокопоставленного военного
В Санкт-Петербурге на Колпинском шоссе взорвался автомобиль, в котором находился военнослужащий и его супруга. Мужчина погиб на месте, женщину госпитализировали. Сейчас за ее жизнь борются врачи, сообщает «Фонтанка.ру».
О взрыве в Шушарах стало известно утром 27 августа. Очевидцы рассказали, что у магазина «Магнит» на Колпинском шоссе, 18, разнесло машину. За рулем находился подполковник. Около 10 утра они начали отъезжать от своего дома. В этот момент, по предварительным данным, в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство.
Супругам, по имеющейся информации, оторвало ноги. Военнослужащий погиб на месте, его жена доставлена в медицинское учреждение, врачи пытаются ее спасти.
Комментарии читателей
Кстати, в порядке дополнения к ранее сказанному. Твой комментарий можно расценивать как оправдание убийства нашего военного. Мол, ничего особенного не произошло, это не преступление. Это подтверждает твою сущность западного и проукраинского пропагандиста.
Ты неверно глагол употребил, надо писать "ездил". Каждый, кто бомбил, скоро будет "ездил". Это справедливость
+акции по уничтожению врага физически. Сами или с привлечением других лиц и организаций.+?
вот так срезал
А что, терроорист уже поймат и даёт показния? А Может это из-за денег или ревности?
Не генерал же.