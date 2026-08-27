Минпросвещения готовит единые учебники по всем предметам

10:43 27.08.2026

Минпросвещения России работает над созданием единой линейки учебников по всем школьным предметам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

По его словам, в 2026 году завершится переход на единые учебники по истории для 5–9-х классов. Кроме того, школы получат новые пособия по обществознанию для 9–10-х классов.

Параллельно ведомство приступило к подготовке учебников по естественно-научным дисциплинам. Речь идет о химии, физике, биологии, математике и информатике.

Кравцов отметил, что новые пособия будут учитывать современные достижения науки и техники. При этом учебники по разным предметам планируют сделать взаимосвязанными.

Министр назвал переход на единую систему учебников важным шагом для формирования общего образовательного пространства страны. По его словам, это также позволит школьникам без потери материала переходить в другую школу при переезде семьи.