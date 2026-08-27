БПЛА атаковали турецкое грузовое судно возле Туапсе

Грузовое судно Lider Bordo Mavi попало под удар беспилотников у берегов порта Туапсе. На борту начался пожар, пострадали пять членов экипажа, пишет "Коммерсант" со ссылкой на судоходный портал Deniz haber.

Инцидент произошел в ночь на 26 августа. Судно вышло из порта Самсун 25 августа. Предположительно, оно принадлежит экспортной компании Bordo Mavi Lider Gda, базирующейся в турецком Трабзоне. На борту якобы были овощи. После пожара связь с судном на некоторое время прервалась. Подробностей о состоянии пострадавших и возможных повреждениях судна нет.

Портал уточняет, что судно Lider Bordo Mavi используется для морских перевозок между Турцией и Россией. Оно отправилось в Туапсе после того, как не смогло зайти в порт Новороссийска. Президент Торгово-промышленной палаты Трабзона Эркут Челеби заявил, что судно атаковали три беспилотника. На нем продолжают тушение пожара.

В последнее время участились атаки дронов на иностранные суда. 3 августа БПЛА атаковали турецкое судно Nadezhda у Новороссийска. 21 августа контейнеровоз RMS Team, следовавший из турецкого порта Гемлик в Новороссийск, подвергся атаке беспилотника в нейтральных водах Черного моря. МИД Турции призвал Россию и Украину снизить напряженность в море.

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