Лавров: Россия в дипломатии действует «по-пацански»

Россия привыкла делать дела в дипломатии "по-благородному", можно сказать, "по-пацански". Так было и в случае с Анкориджем, когда Москва и Вашингтон "ударили по рукам" насчет предложений президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

"У нас так заведено издревле: купцы ударили по рукам, договорились — все, и никаких бумаг никто не подписывает, это дело чести. Так же было с и НАТО, когда нам одно сказали, а потом уже стали ссылаться на то, что это просто слова", - пояснил глава МИД.

"В Анкоридже было изложено предложение США. Путин начал с того, что зачитал это предложение пункт за пунктом и спрашивал у присутствующих, включая Уиткоффа: "Стивен, я правильно это изложил?" Тот кивал и все подтвердил. И после того как все зачитанное было подтверждено как позиция Трампа, Путин сказал: "Дональд, тут есть нюансы, но я принимаю твое предложение полностью. Мы готовы". Если это не согласие и не недоговоренность, тогда я и не знаю, что такое договоренность", - рассказал Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, не в стиле России "виснуть у кого-то на руках" и "обрабатывать" своей точкой зрения, как это делают другие: "Сразу после Анкориджа метнулись европейцы и вместе с Зеленским повисли у Трампа на руках. И в итоге этой обработки, которая продолжалась почти весь год, в июне на саммите "Семерки" Макрон гордо объявил: "Мы похоронили Анкоридж, и теперь Трамп с нами". 

"Это не наш стиль. Мы привыкли дела делать, можно сказать, по-благородному, можно сказать, по-пацански, что, по сути, одно и то же. Мы ударили по рукам. Мы сказали о том, что принимаем предложение без изменений, точно так же, как мы приняли, по сути, без изменений предложения украинцев в апреле 2022-го в Стамбуле", - сказал Лавров.

 

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