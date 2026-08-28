Военкоматы смогут получить доступ к полному досье на военнообязанных

10:16 28.08.2026

Должностные лица вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) могут получить доступ к полной информации о военнообязанных и их близких родственниках. Соответствующий приказ подготовило министерство обороны России. Документ еще не подписан и проходит стандартную процедуру антикоррупционной экспертизы.

Согласно проекту, во время отбора кандидатов военкоматы смогут запрашивать информацию не только о базовых анкетных данных, но и о финансовом положении человека. Речь идет о доходах, наличии кредитных обязательств, банковских счетов, а также о данных о месте работы, пишет Газета.RU.

Кроме того, в список возможных для проверки данных включили и состояние здоровья военнообязанного. В частности, учреждения здравоохранения должны будут сообщить данные о наличии психиатрических расстройств и расстройств поведения, наркозависимости, алкоголизма и токсикомании, туберкулеза, ВИЧ и вирусного гепатита.

Отдельно обозначено, что в ряде случаев проверка может затронуть родственников военнослужащих. Речь о супругах, детях, родных братьев и сестер, родителях, шуринах и своячницах.