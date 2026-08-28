С космодрома Плесецк запустили межконтинентальную баллистическую ракету

18:36 28.08.2026

Учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты был успешно произведен на космодроме Плесецк. Целью запуска было подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса, сообщили в Минобороны РФ.

"На государственном испытательном космодроме "Плесецк" проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне "Кура" (полуостров Камчатка). Все поставленные задачи выполнены в полном объеме", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Отмечается, что Ракетные войска стратегического назначения отработали порядок передислокации в удаленный район стартовой батареи подвижного грунтового ракетного комплекса с подготовкой и проведением пуска. "Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса", - уточнили в министерстве.