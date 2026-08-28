В Подмосковье двух школьниц задержали по делу об убийстве мальчика

18:42 28.08.2026

Двух несовершеннолетних задержали по делу об убийстве мальчика в Подмосковье, сообщает РИА Новости со сслыкой на главное управление СК России по региону.

Как уточнили полицейские, в совершении преступления заподозрили девушек.

По данным Life, 11-летний ребенок из деревни Кабаново Орехово-Зуевского городского округа пропал 26 августа. Мать сразу же заявила об этом в органы. На следующий день мальчика нашли в подвале здания бывшего общежития ПТУ с ножевыми ранениями. По словам местных, злоумышленницы действовали по заранее продуманному плану, издевательства снимались на телефон.

Следствие устанавливает все детали случившегося. Ход и результаты расследования дела контролирует Орехово-Зуевская городская прокуратура.