В Подмосковье двух школьниц задержали по делу об убийстве мальчика

Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев

Двух несовершеннолетних задержали по делу об убийстве мальчика в Подмосковье, сообщает РИА Новости со сслыкой на главное управление СК России по региону.

Как уточнили полицейские, в совершении преступления заподозрили девушек.

По данным Life, 11-летний ребенок из деревни Кабаново Орехово-Зуевского городского округа пропал 26 августа. Мать сразу же заявила об этом в органы. На следующий день мальчика нашли в подвале здания бывшего общежития ПТУ с ножевыми ранениями. По словам местных, злоумышленницы действовали по заранее продуманному плану, издевательства снимались на телефон.

Следствие устанавливает все детали случившегося. Ход и результаты расследования дела контролирует Орехово-Зуевская городская прокуратура.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Стоп-кадр видео
Песков: Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран
Лукашенко рассказал о встрече с представителем Зеленского
© KM.RU, Алексей Белкин
В РПЦ предложили ввести в медвузах занятия о христианских ценностях
Выступление Дональда Трампа © United Nations Photo
Axios: Трамп допустил отход от «духа Анкориджа»
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie