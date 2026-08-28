Девушка, подорвавшая машину военного в Петербурге, покинула Россию

14:11 28.08.2026

Самодельное взрывное устройство на днище автомобиля подполковника из подразделения ВВС и ПВО установила 24-летняя россиянка, узнала «Фонтанка». По данным издания, несколько месяцев назад с девушкой в мессенджере списались некие люди, затем к ним подключились представители ВСУ. С ней много разговаривали — о политическом строе, о СВО, убеждали, что она живет в неправильной стране. Девушке предложили заложить под конкретную машину бомбу и рассказали, как она после этого сможет покинуть Россию и жить счастливо на Украине.

Исполнительница не петербурженка. На задание она приехала из другого города, добралась до Шушар, нашла нужный адрес в Славянке и машину. Вечером 26 августа она прикрепила мощное и сложное СВУ к днищу автомобиля — прямо под сиденьем водителя. Сразу после этого она выехала в Пулково. В пять часов утра девушка уже вылетела в Турцию.

Когда ФСБ и оперативники уголовного розыска после сверхсложных технических операций установили личность исполнительницы подрыва, то поняли, что в России ее уже искать бесполезно. По своим каналам силовики связались с турецкими коллегами, обрисовали ситуацию и попросили задержать преступницу. Турки выяснили, что и у них девушки уже нет. Также турецкие правоохранители сообщили, что она уже улетела в Кишинев, откуда, как известно, можно добраться до украинской границы.

Накануне утром в Славянке у магазина на Колпинском шоссе, 18, прогремел взрыв - сработало СВУ. За рулем машины был подполковник, рядом с ним сидела жена. Военнослужащий погиб на месте, его супругу с ранениями госпитализировали и смогли спасти. В СК сообщили о возбуждении уголовного дела, но статью уточнять не стали.