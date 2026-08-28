Бизнесмена Илью Трабера освободили из СИЗО
Илья Трабер отпущен из следственного изолятора Лефортово и едет в Петербург. Следователь СКР, в производстве которого находится уголовное дело по обвинению известного петербургского бизнесмена в заказе на убийство предпринимателя из Выборга Александра Петрова, к вечеру 27 августа вынес постановление об освобождении Трабера из-под стражи, сообщает "Фонтанка".
По данным издания, данное решение следствие мотивировало резким ухудшением здоровья Трабера, о чем следствие уведомили адвокаты обвиняемого, подкрепившие свои ходатайства заключениями врачей.
Обвинения с него не сняты.
Илья Трабер был арестован 17 июня текущего года. Перед этим сотрудники Следственного комитета и ФСБ провели ряд обысков в Петербурге. Прибыли они не только за Трабером, но и за его деловым партнером Владимиром Даниленко.
Следственные действия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного СК Ленобласти в 2020 году, после того как 24 октября на выходе из бани на своем участке в селе Великое в Выборгском районе был застрелен предприниматель и депутат Александр Петров. Он был убит единственным выстрелом в сердце. Орудие убийства тогда не нашли. На подозреваемых шесть лет назад выйти не удалось.
Уголовное дело о заказном убийстве Петрова было возбуждено в Выборге, но передали его в Центральный аппарат СКР. Поэтому Илью Трабера и Владимира Даниленко оперативно доставили в столицу.
Илья Трабер — петербургский предприниматель, который начинал работу еще в конце 1980-х годов. Сегодня его бизнес представляет собой крупную инфраструктурно-портовую группу, ядром которой являются морские терминалы, логистика, земельные активы на Балтике, сервисные компании для портов и связанные с ними проекты в нефтегазовом и транспортном секторах. Ключевым проектом последних лет выступал Приморский УПК, который должен стать одним из крупнейших новых портовых комплексов России. После ареста Трабера вышел из числа соучредителей.
Комментарии читателей
все по другому, его дружок тоже бы себя в СИЗО плохо чувствовал,но сейчас его время и он бодр.
Ну,если откинулся,чтобы в ближайшее время откинуться,то как-то можно принять.А если пиф-паф,ойёей ...,но привезли его в больницу,оказался он живой, то слава те,бабло всемогущее!
уже не пацан.
....следствие мотивировало резким ухудшением здоровья Трабера,
Посмеемся вместе ? Я имею в виду - вместе с десятками тысяч инвалидов и смертельно больных,подыхающих на Зонах без малейшей мед.помощи...Как правило - все они мелкие преступники,шпана,но ведь не маньяки же,педофилы или убийцы !А этого носатого вора и бандита - "по здоровью" пожалели,гуманизЬм,пымаешь !
Интересно,почем нынче "гуманизьм" ??
Что за дурацкие советы. Мести проспект Бен-Гуриона. Он больше не вор, дело закрыто, все обвинения сняты, прокуратура довольна, он белый и пушистый. С такой героической биографией только в депуаты ЕР или в помошники президента. Он там будет свой среди такой же братвы.