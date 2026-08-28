Бизнесмена Илью Трабера освободили из СИЗО

Илья Трабер отпущен из следственного изолятора Лефортово и едет в Петербург. Следователь СКР, в производстве которого находится уголовное дело по обвинению известного петербургского бизнесмена в заказе на убийство предпринимателя из Выборга Александра Петрова, к вечеру 27 августа вынес постановление об освобождении Трабера из-под стражи, сообщает "Фонтанка".

По данным издания, данное решение следствие мотивировало резким ухудшением здоровья Трабера, о чем следствие уведомили адвокаты обвиняемого, подкрепившие свои ходатайства заключениями врачей.

Обвинения с него не сняты.

Илья Трабер был арестован 17 июня текущего года. Перед этим сотрудники Следственного комитета и ФСБ провели ряд обысков в Петербурге. Прибыли они не только за Трабером, но и за его деловым партнером Владимиром Даниленко.

Следственные действия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного СК Ленобласти в 2020 году, после того как 24 октября на выходе из бани на своем участке в селе Великое в Выборгском районе был застрелен предприниматель и депутат Александр Петров. Он был убит единственным выстрелом в сердце. Орудие убийства тогда не нашли. На подозреваемых шесть лет назад выйти не удалось.

Уголовное дело о заказном убийстве Петрова было возбуждено в Выборге, но передали его в Центральный аппарат СКР. Поэтому Илью Трабера и Владимира Даниленко оперативно доставили в столицу.

Илья Трабер — петербургский предприниматель, который начинал работу еще в конце 1980-х годов. Сегодня его бизнес представляет собой крупную инфраструктурно-портовую группу, ядром которой являются морские терминалы, логистика, земельные активы на Балтике, сервисные компании для портов и связанные с ними проекты в нефтегазовом и транспортном секторах. Ключевым проектом последних лет выступал Приморский УПК, который должен стать одним из крупнейших новых портовых комплексов России. После ареста Трабера вышел из числа соучредителей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.08.2026, 07:15
    Гость: Сложить

    все по другому, его дружок тоже бы себя в СИЗО плохо чувствовал,но сейчас его время и он бодр.

  2. 29.08.2026, 10:44
    Гость: Nic

    Ну,если откинулся,чтобы в ближайшее время откинуться,то как-то можно принять.А если пиф-паф,ойёей ...,но привезли его в больницу,оказался он живой, то слава те,бабло всемогущее!

  4. 29.08.2026, 00:46
    Гость: Shara

    ....следствие мотивировало резким ухудшением здоровья Трабера,
    Посмеемся вместе ? Я имею в виду - вместе с десятками тысяч инвалидов и смертельно больных,подыхающих на Зонах без малейшей мед.помощи...Как правило - все они мелкие преступники,шпана,но ведь не маньяки же,педофилы или убийцы !А этого носатого вора и бандита - "по здоровью" пожалели,гуманизЬм,пымаешь !
    Интересно,почем нынче "гуманизьм" ??

  5. 28.08.2026, 20:24
    Гость: Зачем?

    Что за дурацкие советы. Мести проспект Бен-Гуриона. Он больше не вор, дело закрыто, все обвинения сняты, прокуратура довольна, он белый и пушистый. С такой героической биографией только в депуаты ЕР или в помошники президента. Он там будет свой среди такой же братвы.

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