В МИД предупредили об ответе в случае обострения ситуации в Приднестровье

МИД РФ © KM.RU

Россия отреагирует без промедления в случае обострения ситуации в Приднестровье, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

"Вновь подчеркиваем: Российская Федерация гарантирует надежную защиту своим гражданам и соотечественникам, находящимся в Приднестровье. Ни у кого не должно быть и толики сомнений в том, что в случае обострения ситуации мы отреагируем решительно и без промедлений", — сказал он в интервью РИА Новости.

Несмотря на заверения из Кишинева о приверженности мирному урегулированию, сейчас было бы ошибочно исключать риски эскалации обстановки, пояснил дипломат.

Приднестровская Молдавская Республика, 60 процентов жителей которой составляют русские и украинцы, добивалась выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной ему территорией.

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