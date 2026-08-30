Песков объяснил, зачем Европа придумала врага в виде России

16:33 30.08.2026

Европейские страны придумали врага в виде России, чтобы объяснить населению необходимость платить больше налогов на оборону, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Европейцы, лишившись очень дешевого американского зонтика в области безопасности, строят сейчас свою оборонную идентичность", — приводит его слова РИА Новости.

А поскольку это стоит немалых денег, им нужно заставить налогоплательщиков платить больше, пояснил представитель Кремля.

"Избирателям это не нравится. Как убедить избирателей? Придумать врага. Какой враг убедительнее всего? Большой враг, крупный, мощный", — подытожил он.

