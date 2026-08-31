Минцифры предложило изменить работу белых списков сайтов

Минцифры обратилось к хостинг-провайдерам, сервисам веб-защиты и CDN-провайдерам с просьбой выделить IP-адреса сайтов из белого списка в отдельные подсети. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма ведомства.

Как отмечает издание, мера связана с необходимостью исключить из белых списков ресурсы, на которых размещается запрещенный в России контент, включая рекламу наркошопов, интим-услуг и VPN-сервисов.

Крупные хостинг-провайдеры предложили технический механизм, при котором для сайтов из белого списка будет создана отдельная подсеть. Предполагается, что это позволит более эффективно управлять такими ресурсами и исключить использование выделенных IP-адресов организациями, не получившими необходимого согласования.

По словам одного из источников РБК, основная цель инициативы — очистить белые списки от ресурсов с запрещенным контентом, а также исключить из них VPN-сервисы.

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