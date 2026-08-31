С бизнесмена Ильи Трабера сняли обвинения по делу об убийстве

С бизнесмена Ильи Трабера сняли обвинения по делу об убийстве в 2020 году выборгского депутата Александра Петрова, заявил РБК адвокат бизнесмена Игорь Сочиянц.

«Уголовное преследование прекращено по реабилитирующим основаниям в связи с его непричастностью», — сказал Сочиянц.

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что в ходе расследования не нашлось подтверждения причастности Трабера к убийству Петрова. «Поэтому дело в отношении него прекратили за непричастностью к преступлению по п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК», — добавил он. Собеседник РБК уточнил, что в связи с прекращением уголовного преследования назначенная Траберу мера пресечения отменена. 

Сочиянц не стал раскрывать, какие именно доказательства непричастности Трабера к убийству были получены следствием и привели к решению о прекращении его уголовного преследования. На вопрос РБК о том, может ли он публично рассказать об этих доказательствах, адвокат ответил: «Нет, конечно».

При этом уголовное преследование других фигурантов дела об убийстве выборгского депутата Александра Петрова продолжается, утверждает собеседник РБК. Это подтвердил адвокат Трабера. «Верно, у меня нет такой информации», — ответил Сочиянц на уточняющий вопрос РБК о том, прекращено ли уголовное преследование только в отношении его подзащитного, тогда как в отношении остальных фигурантов оно продолжается.

Следователи освободили Трабера из СИЗО в пятницу, 28 августа. По данным «Фонтанки», следователь вынес постановление об освобождении из-за резкого ухудшения здоровья.

В июне Басманный суд Москвы отправил 75-летнего Трабера под арест. Ему вменяли убийство по найму в составе организованной группы и незаконное ношение оружия. По этому делу также арестованы бывший профессиональный боксер Алисултан Надирбегов, которого следствие считает исполнителем, Владимир Даниленко и Саит Саладинов.

Трабер стал одним из крупных бизнесменов Санкт-Петербурга в 1990-х. Он владел «Совэкс Пулково» и был совладельцем Петербургского нефтяного терминала. С конца 1980-х занимался антиквариатом, в этот период познакомился с лидером тамбовской ОПГ Владимиром Барсуковым (Кумариным). 

По данным СПАРК, Трабер является совладельцем девяти действующих компаний, включая Приморский УПК, Приморский универсальный терминал и «Приморск Инвест».

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