Лавров заявил о закрытии отделений института Гете в России

© Telegram/МИД РФ

Отделения института Гете, некоммерческой организации, которая занимается популяризацией немецкого языка и культуры, в России будут закрыты после решения Германии закрыть Русский дом в Берлине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У немцев здесь есть отделения института Гете - и в Москве, и в Питере, и в Екатеринбурге. Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали, иначе мы себя не будем уважать", - приводит слова министра РИА Новости

1 сентября стало известно о решении властей Германии закрыть генконсульство России в Бонне к 18 сентября и расторгнуть договор с "Русским домом" в Берлине. В качестве причины была названа якобы причастность России к попаданию в аэропорт Лейпцига беспилотника, который был начинен взрывчаткой. Его обнаружили около украинского грузового самолета. Глава МВД Германии Александер Добриндт заявил, что случившееся можно рассмотреть как возможный сценарий гибридной атаки.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.09.2026, 11:10
    Гость: Пилот

    Кто стреляет вторым, тот всегда проигрыаает. Российские власти всегда действуют с большим опозданием. Реагируют только в ответ когда от этого уже толку мало. Речь идет о полном разрыве дип отношений с Германиеей. Нужно было реагировать на несколько лет раньше когда на Украину пошли немецкие танки Леопард. Но МИД и Кремль очень вяло на это ответили некими озабоченностями. Уже тогда кремлю следовало жестко ответить немцам, но они ждали до этой провокации с дронов. Политика Кремля была есть и остается беззубой провальной и невнятной, которая ведет только к проигрышу на всех фронтах дипломатическом, экономисеском и военном.

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