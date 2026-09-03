Лавров заявил о закрытии отделений института Гете в России

10:24 3.09.2026

Отделения института Гете, некоммерческой организации, которая занимается популяризацией немецкого языка и культуры, в России будут закрыты после решения Германии закрыть Русский дом в Берлине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У немцев здесь есть отделения института Гете - и в Москве, и в Питере, и в Екатеринбурге. Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали, иначе мы себя не будем уважать", - приводит слова министра РИА Новости.

1 сентября стало известно о решении властей Германии закрыть генконсульство России в Бонне к 18 сентября и расторгнуть договор с "Русским домом" в Берлине. В качестве причины была названа якобы причастность России к попаданию в аэропорт Лейпцига беспилотника, который был начинен взрывчаткой. Его обнаружили около украинского грузового самолета. Глава МВД Германии Александер Добриндт заявил, что случившееся можно рассмотреть как возможный сценарий гибридной атаки.