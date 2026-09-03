Лавров заявил о закрытии отделений института Гете в России
Отделения института Гете, некоммерческой организации, которая занимается популяризацией немецкого языка и культуры, в России будут закрыты после решения Германии закрыть Русский дом в Берлине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У немцев здесь есть отделения института Гете - и в Москве, и в Питере, и в Екатеринбурге. Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали, иначе мы себя не будем уважать", - приводит слова министра РИА Новости.
1 сентября стало известно о решении властей Германии закрыть генконсульство России в Бонне к 18 сентября и расторгнуть договор с "Русским домом" в Берлине. В качестве причины была названа якобы причастность России к попаданию в аэропорт Лейпцига беспилотника, который был начинен взрывчаткой. Его обнаружили около украинского грузового самолета. Глава МВД Германии Александер Добриндт заявил, что случившееся можно рассмотреть как возможный сценарий гибридной атаки.
Комментарии читателей
Ммммм. И даже озабоченностей не выразили. Я потрясен.
Кто стреляет вторым, тот всегда проигрыаает. Российские власти всегда действуют с большим опозданием. Реагируют только в ответ когда от этого уже толку мало. Речь идет о полном разрыве дип отношений с Германиеей. Нужно было реагировать на несколько лет раньше когда на Украину пошли немецкие танки Леопард. Но МИД и Кремль очень вяло на это ответили некими озабоченностями. Уже тогда кремлю следовало жестко ответить немцам, но они ждали до этой провокации с дронов. Политика Кремля была есть и остается беззубой провальной и невнятной, которая ведет только к проигрышу на всех фронтах дипломатическом, экономисеском и военном.
Давно пора.
Что и следовало ожидать.