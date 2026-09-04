Уиткофф и Кушнер в ближайшие дни намерены приехать в Киев и Москву

Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин

Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер намерены совершить поездки в Киев и Москву в ближайшее время, сообщает ТАСС.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что даты визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев уже определены. "Мы ожидаем, что представители президента США приедут сюда, в Киев. Они подтвердили, что проведут встречу в Москве и еще одну — в Киеве. Мы ожидаем, что последняя состоится в ближайшие дни", — приводит его слова "Коммерсант".

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 04.09.2026, 13:08
    Гость: Сидор Карпыч

    \\\спасти ее может только Россия.\\\\
    Вот только этого России не хватало :))Никакой ...раины НЕ будет НИКОГДА.Будет Южнороссийская Губерния с Губернатором-генералом,из тех,кто реально воевал,венгерская Буковина и польская территория .. :)
    Да будет ТАК.Аминь.

  5. 04.09.2026, 12:41
    Гость: stalker

    Очередной бестолковый визит. Без конкретных и реалистичных предложений он лишен смысла. Кроме того, а есть уверенность, что Украина и ее кураторы в ЕС на это согласятся ?

Все комментарии (10)
Выбор читателей
Здание Минюста © KM.RU, Илья Шабардин
Чуйченко усомнился в приоритете прав человека над интересами государства
Стоп-кадр из видеотрансляции
Кремль оценил сообщения о поддержке Трампом ударов ВСУ вглубь России
Стоп-кадр видео
Песков: Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран
Нетаньяху увидел в риторике Эрдогана угрозу уничтожения Израиля
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie