Уиткофф и Кушнер в ближайшие дни намерены приехать в Киев и Москву
Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер намерены совершить поездки в Киев и Москву в ближайшее время, сообщает ТАСС.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что даты визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев уже определены. "Мы ожидаем, что представители президента США приедут сюда, в Киев. Они подтвердили, что проведут встречу в Москве и еще одну — в Киеве. Мы ожидаем, что последняя состоится в ближайшие дни", — приводит его слова "Коммерсант".
Комментарии читателей
каталы.
парочка.
\\\спасти ее может только Россия.\\\\
Вот только этого России не хватало :))Никакой ...раины НЕ будет НИКОГДА.Будет Южнороссийская Губерния с Губернатором-генералом,из тех,кто реально воевал,венгерская Буковина и польская территория .. :)
Да будет ТАК.Аминь.
А не надо плакать про АнкориджА БРАТЬ ПРИМЕС ИРАНА И ТРЕБОВАТЬ КАК ИРАН.
Очередной бестолковый визит. Без конкретных и реалистичных предложений он лишен смысла. Кроме того, а есть уверенность, что Украина и ее кураторы в ЕС на это согласятся ?