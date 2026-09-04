Уиткофф и Кушнер в ближайшие дни намерены приехать в Киев и Москву

10:04 4.09.2026

Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер намерены совершить поездки в Киев и Москву в ближайшее время, сообщает ТАСС.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что даты визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев уже определены. "Мы ожидаем, что представители президента США приедут сюда, в Киев. Они подтвердили, что проведут встречу в Москве и еще одну — в Киеве. Мы ожидаем, что последняя состоится в ближайшие дни", — приводит его слова "Коммерсант".