Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом и обсудил визит спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков в комментарии по итогам переговоров, сообщает РБК.
Разговор продлился ровно час и, по словам Ушакова, был конструктивным и откровенным. Стороны договорились оставаться на связи. Ушаков отметил, что итоги пребывания американских представителей в Москве были оценены положительно, а работа по этому каналу, как и по некоторым другим, будет продолжена.
Основное внимание в разговоре Путин и Трамп уделили вопросам украинского урегулирования. Ушаков указал, что Трамп говорил о необходимости скорейшего прекращения конфликта и отдельно заявил, что хотел бы добиться его урегулирования в период своего президентства. Прекращение боевых действий, по оценке Трампа, открыло бы перспективы для восстановления отношений между Россией и США, прежде всего в торгово-экономических связях, «сулящих колоссальные выгоды для обоих государств».
«Владимир Путин поддержал его настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав», — добавил Ушаков.
Российский президент также дал Трампу оценку ситуации в зоне боевых действий и перспектив продвижения российской армии и достижения поставленных целей и задач. По словам Ушакова, в ходе разговора было обозначено, «что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий».
Отдельно Путин и Трамп затронули заявления об обвинениях России в агрессивных намерениях в отношении европейских государств. «Было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Распространяемые мифы служат европейцам прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов», — подчеркнул Ушаков.
Комментарии читателей
А зачем присылали этих двух попугаев если потребовался сразу телефонный разговор?
резня скота, и забой кур - это требование трампа?
Вообще даже Скабеева в апреле говорилаЧТО ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ ПРЕКРАЩЕНЫ. На Чехию поднажали и перестала Чехия артиллерию Украине поставлять ВЫ ВСЕ ЛЖЕТЕ.
может хватит пресмыкаться?
вон как! звонил вчера обеим, а у них постоянно занято.