Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор

18:53 8.09.2026

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом и обсудил визит спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков в комментарии по итогам переговоров, сообщает РБК.

Разговор продлился ровно час и, по словам Ушакова, был конструктивным и откровенным. Стороны договорились оставаться на связи. Ушаков отметил, что итоги пребывания американских представителей в Москве были оценены положительно, а работа по этому каналу, как и по некоторым другим, будет продолжена.

Основное внимание в разговоре Путин и Трамп уделили вопросам украинского урегулирования. Ушаков указал, что Трамп говорил о необходимости скорейшего прекращения конфликта и отдельно заявил, что хотел бы добиться его урегулирования в период своего президентства. Прекращение боевых действий, по оценке Трампа, открыло бы перспективы для восстановления отношений между Россией и США, прежде всего в торгово-экономических связях, «сулящих колоссальные выгоды для обоих государств».

«Владимир Путин поддержал его настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав», — добавил Ушаков.

Российский президент также дал Трампу оценку ситуации в зоне боевых действий и перспектив продвижения российской армии и достижения поставленных целей и задач. По словам Ушакова, в ходе разговора было обозначено, «что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий».

Отдельно Путин и Трамп затронули заявления об обвинениях России в агрессивных намерениях в отношении европейских государств. «Было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Распространяемые мифы служат европейцам прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов», — подчеркнул Ушаков.