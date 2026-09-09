При атаке БПЛА по Новороссийску погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли после ночной атаки БПЛА на Новороссийск, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Пострадали еще 29 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем сейчас оказывают медицинскую помощь", — приводит его слова РИА Новости.
Кроме того, получили повреждения православный храм, детский сад, три частных и пять многоквартирных домов, уточнил глава региона.
На местах работают спасательные службы.
Комментарии читателей
В октябре 1993 года. Но снесли только Белый дом и успокоились
Раньше нашим надо было начинать куев сносить в ноль.