При атаке БПЛА по Новороссийску погибли четыре человека

09:59 9.09.2026

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли после ночной атаки БПЛА на Новороссийск, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Пострадали еще 29 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем сейчас оказывают медицинскую помощь", — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, получили повреждения православный храм, детский сад, три частных и пять многоквартирных домов, уточнил глава региона.

На местах работают спасательные службы.

