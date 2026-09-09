Ушаков назвал возможную площадку для трехсторонних переговоров по Украине

19:13 9.09.2026

Абу-Даби может вновь стать площадкой для трехсторонних переговоров России, Украины и США в случае возобновления переговорного процесса. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии корреспонденту "Вестей" Павлу Зарубину.

По словам Ушакова, контакты с украинской стороной продолжаются, однако сейчас обсуждается возможность возобновления переговоров, которые проходили ранее. Этот вопрос, отметил помощник президента, российская сторона также обсуждала с американскими коллегами, пишет ТАСС.

Ушаков не исключил, что переговорный процесс может быть продолжен в трехстороннем формате. В качестве возможной площадки для встреч он назвал Абу-Даби, где ранее уже проводились контакты представителей сторон.