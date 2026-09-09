Ушаков назвал возможную площадку для трехсторонних переговоров по Украине

Абу-Даби может вновь стать площадкой для трехсторонних переговоров России, Украины и США в случае возобновления переговорного процесса. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии корреспонденту "Вестей" Павлу Зарубину.

По словам Ушакова, контакты с украинской стороной продолжаются, однако сейчас обсуждается возможность возобновления переговоров, которые проходили ранее. Этот вопрос, отметил помощник президента, российская сторона также обсуждала с американскими коллегами, пишет ТАСС.

Ушаков не исключил, что переговорный процесс может быть продолжен в трехстороннем формате. В качестве возможной площадки для встреч он назвал Абу-Даби, где ранее уже проводились контакты представителей сторон.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.09.2026, 21:58
    Гость: Анна

    А вы хотите заработать на войне? Вам деньги важнее,а мне людские жизни.Мне жаль,что вы до сих пор этого не поняли.

  2. 09.09.2026, 21:53
    Гость: Сидящий на берегу

    Надеюсь,что это привычное кривляние перед истеричным Трампом,что его не бесить лишний раз,зачем ? - типа мы не против переговоров,мы даже "за"...Ведь даже идиоту понятно,что с рейхом переговоров быть НЕ может в принципе.А уж тупая упертость хохлов еще с советских времен славилась в анекдотах...

  4. 09.09.2026, 21:03
    Гость: Коней на переправе не меняют

    Трамп может заменить Уиткоффа и Кушнера на переговорах по Украине на директора ЦРУ, пишет FT.

    По данным издания, Белый дом рассматривает возможность сократить роль Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в украинском переговорном треке.

    Главным представителем США в мирном процессе может стать директор ЦРУ Джон Рэтклифф, однако Дональд Трамп окончательного решения пока не принял.

    FT пишет, что реформирование переговорной команды обсуждается в администрации уже некоторое время.

    Одной из причин называют замедление мирного процесса, в том числе на фоне конфликта США с Ираном.

  5. 09.09.2026, 20:45
    Гость: плюс

    ВЫ абсолютно правы.Это не он дурень,а умнешие американцы в ОАЭ решили поехатьНО ДО МЕНЯ ДОШЛО ЧТО АМЕРИКАНЦЫ ЗАТЕЯЛИ ВОЙНУ С ИРАНОМ ЧТОБ ИЗБАВИТСЯ ОТ ТРАМПА. Или они ждут когда Иран там прибьет Трампа.А они американцы подумали поекдет ли туда Трамп?

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