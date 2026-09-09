Ушаков назвал возможную площадку для трехсторонних переговоров по Украине
Абу-Даби может вновь стать площадкой для трехсторонних переговоров России, Украины и США в случае возобновления переговорного процесса. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии корреспонденту "Вестей" Павлу Зарубину.
По словам Ушакова, контакты с украинской стороной продолжаются, однако сейчас обсуждается возможность возобновления переговоров, которые проходили ранее. Этот вопрос, отметил помощник президента, российская сторона также обсуждала с американскими коллегами, пишет ТАСС.
Ушаков не исключил, что переговорный процесс может быть продолжен в трехстороннем формате. В качестве возможной площадки для встреч он назвал Абу-Даби, где ранее уже проводились контакты представителей сторон.
Комментарии читателей
А вы хотите заработать на войне? Вам деньги важнее,а мне людские жизни.Мне жаль,что вы до сих пор этого не поняли.
Надеюсь,что это привычное кривляние перед истеричным Трампом,что его не бесить лишний раз,зачем ? - типа мы не против переговоров,мы даже "за"...Ведь даже идиоту понятно,что с рейхом переговоров быть НЕ может в принципе.А уж тупая упертость хохлов еще с советских времен славилась в анекдотах...
Похабный мир, по-прежнему в головах?
Трамп может заменить Уиткоффа и Кушнера на переговорах по Украине на директора ЦРУ, пишет FT.
По данным издания, Белый дом рассматривает возможность сократить роль Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в украинском переговорном треке.
Главным представителем США в мирном процессе может стать директор ЦРУ Джон Рэтклифф, однако Дональд Трамп окончательного решения пока не принял.
FT пишет, что реформирование переговорной команды обсуждается в администрации уже некоторое время.
Одной из причин называют замедление мирного процесса, в том числе на фоне конфликта США с Ираном.
ВЫ абсолютно правы.Это не он дурень,а умнешие американцы в ОАЭ решили поехатьНО ДО МЕНЯ ДОШЛО ЧТО АМЕРИКАНЦЫ ЗАТЕЯЛИ ВОЙНУ С ИРАНОМ ЧТОБ ИЗБАВИТСЯ ОТ ТРАМПА. Или они ждут когда Иран там прибьет Трампа.А они американцы подумали поекдет ли туда Трамп?