Песков допустил проведение трехстороннего саммита России, США и Китая

14:10 9.09.2026

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали возможность проведения трехсторонней встречи с участием председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет Газета.RU.

По словам представителя Кремля, такая возможность ранее уже рассматривалась и остается актуальной. Песков подтвердил, что вопрос проведения трехстороннего саммита затрагивался в ходе телефонного разговора Путина и Трампа.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков также сообщал, что лидеры трех стран могут встретиться в рамках предстоящего саммита АТЭС. По его словам, тема возможной трехсторонней встречи обсуждалась во время двусторонних переговоров Путина и Си Цзиньпина.