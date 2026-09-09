Песков допустил проведение трехстороннего саммита России, США и Китая
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали возможность проведения трехсторонней встречи с участием председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет Газета.RU.
По словам представителя Кремля, такая возможность ранее уже рассматривалась и остается актуальной. Песков подтвердил, что вопрос проведения трехстороннего саммита затрагивался в ходе телефонного разговора Путина и Трампа.
До этого помощник президента России Юрий Ушаков также сообщал, что лидеры трех стран могут встретиться в рамках предстоящего саммита АТЭС. По его словам, тема возможной трехсторонней встречи обсуждалась во время двусторонних переговоров Путина и Си Цзиньпина.
Комментарии читателей
Просто для справки. Насчет-"за несколько часов сравнять с землей все населённые пункты США и об этом знают во все мире".Так вот,в 1980 году советскими учёными была создана математическая модель, отображающая нанесение ядерного удара по территории основного на то время потенциального противника - США, а в частности по городу Нью-Йорк.В результате было получено следующее-чтобы уничтожить этот город, необходимо было затратить на атаку по нему порядка 5% имеющегося на то время потенциала стратегического ЯО.На один город.Очень сомневаюсь, что наш ядерный потенциал за прошедшее время изменился.Выводы, я думаю,Вы сможете сделать сами.
Упаси боже, ни-ни. Ви Э-ху-ху не понимат что мощь страны определяют по ее военной мощи.
Вам на Юкрейне все видно издалека и ваш коммент от злобы или зависти. По вашему если СВО идет более 4-х лет, то Россия не входит в число ведущих стран мира. Напоминаю Э-ха-ха что только Россия может за несколько часов сравнять с землей все населенные пункты США и об этом знают во всем мире. Миром правит военная сила, а экономика на вторых ролях.
Испорченным хамбургером врага не убьешь, ...
Ископаемые, они в недрах. Их еще надо добыть и куда-то продать.А другого варианта нет, в связи с разрушением своей промышленности.А насчет запасов ЯО... Неважно, сколько раз ты можешь уничтожить всю планету. Один раз или десять.Ты ударишь ,по тебе ударят в ответ и запас ЯО останется, только вот тебя тоже не станет. Присоеденишься к остальным мертвякам.Здесь количество в качество не переходит.
и в каких областях сегодня Россия входит в число ведущих стран?...
Ну,например в области 1-го места по ЯО.Достаточно ?Про ресурсы и т.п. я уже не говорю.
Вы, наверное,член партии ЕР? Просто насчет ведущих стран хотел Вас спросить.США, Китай это понятно... А поясните пожалуйста, по каким параметрам и в каких областях сегодня Россия входит в число ведущих стран?