Украинские БПЛА впервые атаковали арктическую часть УрФО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые нанесли удар по арктической части Уральского федерального округа (УрФО). Об этом 9 сентября сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога.

Он рассказал, что дроны ВСУ атаковали одно из предприятий топливно-энергетического комплекса в Ямало-ненецком автономном округе. В результате на производстве возникло возгорание. Полпред добавил, что поддерживает связь с главой региона и спецслужбами на местах, по его данным на месте происшествия никто не пострадал, пишут «Известия».

Ранее в этот же день глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что в Новом Уренгое была отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на одно из промышленных предприятий. Артюхов также отметил, что на месте возгорания работают сотрудники экстренных служб.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 11.09.2026, 07:46
    Гость: Ник

    Без системы наведения нет точности попадания в цель. Пора что-то предпринимать к спутникам США. Также давно назрело и перезрело создание войск ПВО -должна быть четкая система по обнаружению и уничтожению всех летящих боеприпасов на всей территории России.

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