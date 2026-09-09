Украинские БПЛА впервые атаковали арктическую часть УрФО

19:59 9.09.2026

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые нанесли удар по арктической части Уральского федерального округа (УрФО). Об этом 9 сентября сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога.

Он рассказал, что дроны ВСУ атаковали одно из предприятий топливно-энергетического комплекса в Ямало-ненецком автономном округе. В результате на производстве возникло возгорание. Полпред добавил, что поддерживает связь с главой региона и спецслужбами на местах, по его данным на месте происшествия никто не пострадал, пишут «Известия».

Ранее в этот же день глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что в Новом Уренгое была отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на одно из промышленных предприятий. Артюхов также отметил, что на месте возгорания работают сотрудники экстренных служб.