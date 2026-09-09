Украинские БПЛА впервые атаковали арктическую часть УрФО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые нанесли удар по арктической части Уральского федерального округа (УрФО). Об этом 9 сентября сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога.
Он рассказал, что дроны ВСУ атаковали одно из предприятий топливно-энергетического комплекса в Ямало-ненецком автономном округе. В результате на производстве возникло возгорание. Полпред добавил, что поддерживает связь с главой региона и спецслужбами на местах, по его данным на месте происшествия никто не пострадал, пишут «Известия».
Ранее в этот же день глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что в Новом Уренгое была отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на одно из промышленных предприятий. Артюхов также отметил, что на месте возгорания работают сотрудники экстренных служб.
Комментарии читателей
У Украины они летят , а у россиян не летят.
наконец, ходить на выборы?
на архипелаг Новая Земля :)
И КУДА ДАЛЬШЕ ЕХАТЬ !?
Без системы наведения нет точности попадания в цель. Пора что-то предпринимать к спутникам США. Также давно назрело и перезрело создание войск ПВО -должна быть четкая система по обнаружению и уничтожению всех летящих боеприпасов на всей территории России.