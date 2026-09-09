Путин назвал отношения с Вьетнамом особыми

Владимир Путин на встрече с президентом Вьетнама То Ламом назвал отношения между Москвой и Ханоем особыми.

"Совсем недавно вьетнамский народ отмечал День независимости, 2 сентября. И хотел бы отметить, что именно с того времени, со времен борьбы Вьетнама за свой суверенитет, и сложились особые отношения дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между нашими народами", — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что стороны продолжают работать по всем направлениям, это касается в том числе культуры, образования и вопросов безопасности. А товарооборот России и Вьетнама в прошлом году прибавил около шести процентов, причем набранные темпы роста почти удвоились за первое полугодие 2026-го.

То Лам подчеркнул, что Вьетнам считает отношения с Россией приоритетом во внешней политике. Он поблагодарил Путина за содействие развитию двустороннего сотрудничества.

Вьетнамский лидер прибыл в Москву с государственным визитом, в Кремле прошли переговоры в узком составе. Российский президент оценил их как продуктивные: удалось обсудить ключевые вопросы двусторонней и международной повестки. Основными темами стали торгово-экономические и научно-образовательные связи, гуманитарные обмены, взаимодействие в области безопасности и обороны.

По итогам работы стороны приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства, а также подписали пакет двухсторонних договоренностей. Выступая перед СМИ, Путин назвал их важными и взаимовыгодными. Он подчеркнул, что отношения России и Вьетнама неизменно выстраиваются на основе равноправия и учета интересов друг друга.

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