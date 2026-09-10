ФСБ заявила предотвращении покушения на резиденцию посла Британии

Украинские спецслужбы планировали атаку на резиденцию британского посла в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ФСБ. Соответствующее признание сделал задержанный гражданин РФ.

По словам арестованного, в январе он связался с проукраинским блогером Дмитрием Карпенко и сообщил, что работает в охране британской дипмиссии. Собеседника, как утверждает мужчина, интересовали сведения о системе безопасности посольства и резиденции посла.

«Его очень и очень интересовала информация, как осуществляется охрана посольства и резиденции», — рассказал задержанный. В частности, речь шла о пропускном режиме, мероприятиях на территории резиденции, а также количестве сотрудников охраны и безопасности.

На вопрос о цели сбора этих данных Карпенко, по словам задержанного, ответил, что ими заинтересованы украинские власти. Полученная информация, как утверждается, должна была использоваться для подготовки теракта против британского посла и дипломатического представительства.

Великобританию в Москве представляет посол Найджел Кейси. Его резиденция находится на Софийской набережной.

В ФСБ сообщили, что задержанный, 1981 года рождения, передавал собеседнику фотографии из телефонной книги дипмиссии, несколько раз сообщал о передвижениях посла, а также пересылал планы мероприятий с участием Кейси или его заместителя.

По версии ФСБ, эти сведения Киев намеревался использовать для организации атаки на британских дипломатов с последующим обвинением России. В ФСБ считают, что таким образом украинские власти рассчитывали втянуть Великобританию в вооруженный конфликт, добиться увеличения военных поставок Киеву и усиления санкционного давления на Москву.

Против задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене.

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