Песков назвал «ахиллесову пяту» Украины

Стоп-кадр из видеотрансляции

Украина предлагает не долгосрочное урегулирование, а перемирие в области, которая является для нее «ахиллесовой пятой» — энергетике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РБК.

«Киевский режим в очень сложной ситуации, поэтому, естественно, киевский режим предлагает не урегулирование, которое будет навсегда и которое будет полностью соответствовать нашим интересам, а киевский режим предлагает перемирие в той области, которая является «ахиллесовой пятой», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности заключения энергетического перемирия.

Он отметил, что сейчас предметных разговоров об энергетическом перемирии с Украиной нет. Идея такого перемирия подразумевает мораторий на удары по энергообъектам. Весной 2025 года Россия уже вводила такой мораторий с 18 марта сроком на 30 дней по итогам переговоров Москвы и Вашингтона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Киеве обсуждались новые идеи, которые могли бы помочь возобновить дипломатический процесс. В частности, предложения касались энергетических объектов и электроэнергетической инфраструктуры.

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