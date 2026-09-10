Путин оценил доходы бюджета от миграционных процессов

11:44 10.09.2026

Федеральный бюджет РФ за прошедшие 1,5 года получил более 60 млрд рублей доходов от всех миграционных процессов, прежде всего за патенты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с первым заместителем министра внутренних дел РФ - начальником Миграционной службы МВД России Андреем Кикотем, пишет ТАСС.

Кикоть в ходе встречи в Кремле доложил главе государства, что за 1,5 года в результате всех миграционных процессов государство получило доход в 321 млрд рублей.

"Прилично. Там где-то больше 60 млрд - это федеральный бюджет, и свыше 250 или 260 - в региональные бюджеты. Но, я так понимаю, прежде всего за патенты", - уточнил Путин, на что получил утвердительный ответ.

Андрей Кикоть также доложил президенту о росте числа иностранцев, легально работающих в России.

"Было 45 процентов — доля от всего, <…> стало 50. Это хороший показатель", — приводит его слова РИА Новости.

За год в Россию приезжают около девяти миллионов человек, сейчас в стране находятся от шести до шести с половиной миллионов иностранцев. Из них порядка трех миллионов — трудовые мигранты, 1,7 миллиона — члены семей иностранных граждан, еще миллион приехали как туристы, на учебу или с частными поездками, рассказал Кикоть.

При этом 800 тысяч — это люди, нарушившие миграционное законодательство. Их учитывают, заносят в реестр контролируемых лиц и разыскивают, добавил Кикоть. Порядка ста тысяч выдворили из России, в том числе 75 тысяч — принудительно. Для 197 тысяч нарушителей закрыли въезд в страну, привел он данные.