Медведев: у нас нет никакой необходимости в мобилизации

20:07 11.09.2026

Потребности Вооруженных сил России полностью удовлетворяются за счет контрактников, слухи о мобилизации являются провокацией, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в СЗФО.

«У нас нет никакой необходимости в мобилизации, потому что темпы комплектования по контракту они ровно в тех границах и даже выше тех границ, которые мы предполагали на начало сентября этого года. Все это вранье, ложь, провокация только ради того, чтобы возбудить настроения страны, особенно в преддверии выборов», — приводит его слова РБК.

В июле Медведев говорил, что за первое полугодие 2026-го контракты с Минобороны заключили около 200 тыс. человек. При этом около 16 тыс. россиян отправились добровольцами в зону боевых действий, добавил он.

21 сентября 2022 года в России объявили частичную мобилизацию — тогда призыву подлежали состоящие в запасе граждане. Спустя более чем месяц, 28 октября, Минобороны доложило о ее окончании, однако соответствующий указ так и не был подписан.

Позднее военное ведомство объяснило отсутствие документа тем, что действие указа обеспечивает мобилизованным и членам их семей социальные гарантии и денежные компенсации. В Кремле, комментируя продолжение действия указа о мобилизации, также связали это с юридической особенностью.