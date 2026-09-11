Медведев: у нас нет никакой необходимости в мобилизации
Потребности Вооруженных сил России полностью удовлетворяются за счет контрактников, слухи о мобилизации являются провокацией, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в СЗФО.
«У нас нет никакой необходимости в мобилизации, потому что темпы комплектования по контракту они ровно в тех границах и даже выше тех границ, которые мы предполагали на начало сентября этого года. Все это вранье, ложь, провокация только ради того, чтобы возбудить настроения страны, особенно в преддверии выборов», — приводит его слова РБК.
В июле Медведев говорил, что за первое полугодие 2026-го контракты с Минобороны заключили около 200 тыс. человек. При этом около 16 тыс. россиян отправились добровольцами в зону боевых действий, добавил он.
21 сентября 2022 года в России объявили частичную мобилизацию — тогда призыву подлежали состоящие в запасе граждане. Спустя более чем месяц, 28 октября, Минобороны доложило о ее окончании, однако соответствующий указ так и не был подписан.
Позднее военное ведомство объяснило отсутствие документа тем, что действие указа обеспечивает мобилизованным и членам их семей социальные гарантии и денежные компенсации. В Кремле, комментируя продолжение действия указа о мобилизации, также связали это с юридической особенностью.
Комментарии читателей
не будет мобилизации, то как отправить илью на фронт?
такая война кремлевских димонов полностью устраивает? Один разъезжает по тусовкам, другой несет чушь несусветную.
Про юридические особенности мы уже слышали и при увеличении возраста выхода на пенсию и о изменении конституции в интересах одного по просьбе трудящихся.