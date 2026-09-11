Путин прибыл в Индию для участия в саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин прибыл в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер пробудет в Индии с 11 по 13 сентября и примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, пишет РИА Новости.

Самолет президента приземлился на авиабазе Палам недалеко от индийской столицы. У трапа Путина встретил министр иностранных дел Индии Кирти Вардан Сингх. Роту почетного караула выстроили для церемонии встречи.

В первый день визита Путин проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. После встречи лидеры вместе посетят международную промышленную выставку «Иннопром. Индия». Кроме того, российский президент выступит на Деловом форуме БРИКС вместе с другими главами государств.

Основная программа XVIII саммита БРИКС начнется 12 сентября. Центральным событием станет встреча лидеров стран объединения. По итогам саммита ожидается принятие совместной декларации с основными договоренностями.

В рамках визита Путин проведет и ряд двусторонних встреч. В его графике переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, премьер-министром Эфиопии Абий Ахмедом Али и наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном.

Отдельно российский лидер встретится с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф. Также прорабатывается возможность переговоров Путина с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

В заключительный день визита, 13 сентября, Путин примет участие в расширенной встрече в формате БРИКС+. В ней будут участвовать лидеры стран объединения и представители государств — партнеров БРИКС.

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