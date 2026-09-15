На фестивале в Екатеринбурге иностранцам выдали SIM-карты без блокировок

19:13 15.09.2026

Иностранные участники Международного фестиваля молодежи (МФМ) в Екатеринбурге получили сим-карты без блокировок и «белых списков» — соцсети, мессенджеры и любые сайты на их устройствах открываются без ограничений, характерных для остальной России, пишет Hi-Tech Mail со ссылкой на местные СМИ.

Помимо сим-карт для гостей развернули отдельный Wi-Fi без фильтрации, тогда как сеть для российских участников работает с обычными блокировками. Уральское издание «Сигнал Урал» уточняет: на территории выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо» действует сразу несколько беспроводных сетей с разными правами доступа, и без VPN у иностранных гостей открываются ресурсы, запрещенные в России. Аккредитованные на фестивале российские журналисты жалуются, что публиковать материалы через деградировавший Telegram стало проблемой, их иностранные коллеги тем временем свободно пользуются запрещенными в РФ соцсетями.