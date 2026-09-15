На фестивале в Екатеринбурге иностранцам выдали SIM-карты без блокировок

Иностранные участники Международного фестиваля молодежи (МФМ) в Екатеринбурге получили сим-карты без блокировок и «белых списков» — соцсети, мессенджеры и любые сайты на их устройствах открываются без ограничений, характерных для остальной России, пишет Hi-Tech Mail со ссылкой на местные СМИ. 

Помимо сим-карт для гостей развернули отдельный Wi-Fi без фильтрации, тогда как сеть для российских участников работает с обычными блокировками. Уральское издание «Сигнал Урал» уточняет: на территории выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо» действует сразу несколько беспроводных сетей с разными правами доступа, и без VPN у иностранных гостей открываются ресурсы, запрещенные в России. Аккредитованные на фестивале российские журналисты жалуются, что публиковать материалы через деградировавший Telegram стало проблемой, их иностранные коллеги тем временем свободно пользуются запрещенными в РФ соцсетями.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.09.2026, 20:15
    Гость: Владислав

    Унижает и чморит русских оккупационная власть, наши интересы она не защищает

  2. 15.09.2026, 19:39
    Гость: эт правильно!

    Иностранным господам нельзя показывать, что власти РФ население России бесправной скотиной считают! Таджикоузбеки со своими симками в России могут беспрепятственно общаться в Телеге или Вотсапе - власти РФ даже после Крокуса не считают их потенциальными террористами, а вот населению России власть не доверяет...

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