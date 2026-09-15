Имущество шести предприятий Севастополя включили в казну за поддержку ВСУ

© KM.RU, Святослав Князев

Правительство Севастополя включило имущество шести предприятий в состав городской казны за поддержку ВСУ и ГУР Украины, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Сегодня правительство Севастополя приняло постановление о включении в казну города имущества юридических и физических лиц, оказывающих помощь ВСУ и ГУР Украины. Рабочей группой антитеррористической комиссии в Севастополе проведен анализ представленной профильными ведомствами информации", - приводит его слова ТАСС.

Среди включенных в казну объектов Севастопольский приборостроительный завод "Парус", компании "ТБИ", "КЭТЗ "Сатурн", "Атлантис-ЛТД", "Росттрейд", "Рифер".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.09.2026, 15:32
    Гость: stalker

    Решение правильно. Вызывает удивление только одно. Почему именно сейчас оно принято и почему не слышно об уголовных делах в отношении их руководств и учредителей ?

  2. 15.09.2026, 15:15
    Гость: хохотун

    Это до 2014 года украинские предприятия, у которых были плотные связи с заводами там. Остальное - это способ окончательно прихватизировать чужую собственность.
    В такой способ сегодня можно забрать всю сталелитейную промышленность в России, потому что они до 2022 года получали и оплачивали феррасплавы из украинских предприятий.

  3. 15.09.2026, 12:50
    Гость: Суваров

    Руководители арестованы и идут под Суд за соучастие в терроризме ?
    А вообще таких к стенке надо ставить с Полной конфискацией и ссылкой всей фамилии.

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