Имущество шести предприятий Севастополя включили в казну за поддержку ВСУ

Это до 2014 года украинские предприятия, у которых были плотные связи с заводами там. Остальное - это способ окончательно прихватизировать чужую собственность.

В такой способ сегодня можно забрать всю сталелитейную промышленность в России, потому что они до 2022 года получали и оплачивали феррасплавы из украинских предприятий.