Имущество шести предприятий Севастополя включили в казну за поддержку ВСУ
Правительство Севастополя включило имущество шести предприятий в состав городской казны за поддержку ВСУ и ГУР Украины, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня правительство Севастополя приняло постановление о включении в казну города имущества юридических и физических лиц, оказывающих помощь ВСУ и ГУР Украины. Рабочей группой антитеррористической комиссии в Севастополе проведен анализ представленной профильными ведомствами информации", - приводит его слова ТАСС.
Среди включенных в казну объектов Севастопольский приборостроительный завод "Парус", компании "ТБИ", "КЭТЗ "Сатурн", "Атлантис-ЛТД", "Росттрейд", "Рифер".
Комментарии читателей
Решение правильно. Вызывает удивление только одно. Почему именно сейчас оно принято и почему не слышно об уголовных делах в отношении их руководств и учредителей ?
Это до 2014 года украинские предприятия, у которых были плотные связи с заводами там. Остальное - это способ окончательно прихватизировать чужую собственность.
В такой способ сегодня можно забрать всю сталелитейную промышленность в России, потому что они до 2022 года получали и оплачивали феррасплавы из украинских предприятий.
Руководители арестованы и идут под Суд за соучастие в терроризме ?
А вообще таких к стенке надо ставить с Полной конфискацией и ссылкой всей фамилии.