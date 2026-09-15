Таганрог подвергся массированной ракетной атаке

10:16 15.09.2026

Таганрог ночью подвергся массированной ракетной атаке ВСУ, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"По оперативной информации, погибших и пострадавших нет. Множественные последствия на земле, возникло несколько возгораний", — приводит его слова РИА Новости.

В частности, повреждения получили два многоквартирных и три частных дома, учебное учреждение, коммерческое здание, газовая труба, хранилища сельхозпредприятий, продуктовый магазин и склад компании "Озон".

На местах работают экстренные службы. Всего за ночь над Таганрогом и девятью районами области уничтожили более 30 дронов и ракеты, добавил Слюсарь.

