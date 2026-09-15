Таганрог подвергся массированной ракетной атаке
Таганрог ночью подвергся массированной ракетной атаке ВСУ, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"По оперативной информации, погибших и пострадавших нет. Множественные последствия на земле, возникло несколько возгораний", — приводит его слова РИА Новости.
В частности, повреждения получили два многоквартирных и три частных дома, учебное учреждение, коммерческое здание, газовая труба, хранилища сельхозпредприятий, продуктовый магазин и склад компании "Озон".
На местах работают экстренные службы. Всего за ночь над Таганрогом и девятью районами области уничтожили более 30 дронов и ракеты, добавил Слюсарь.
Комментарии читателей
РОССИЯ и Украина согласились не наносить удары по энергетический объектам друг друга, сообщил президент США Дональд Трамп в Truth Social.
Читать полностью: https://www.km.ru/world/2026/09/14/donald-tramp/924787-tramp-rossiya-i-ukraina-dogovorilis-ne-nanosit-udary-po-energoo
ГАЗОВАЯ ТРУБА и склад ОЗОН не энергообъекты.
а что атаковали-то, какова цель ?
Газовую трубу?
+учебное учреждение, коммерческое здание, хранилища сельхозпредприятий, продуктовый магазин и склад компании "Озон".
Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2026/09/15/taganrog/924791-taganrog-podvergsya-massirovannoi-raketnoi-atake
Не понимаю, в чем смысл атаковать склад ОЗОН(((
Да здравствует "перемирие по-трамповски"...