Таганрог подвергся массированной ракетной атаке

© KM.RU, Алексей Белкин

Таганрог ночью подвергся массированной ракетной атаке ВСУ, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"По оперативной информации, погибших и пострадавших нет. Множественные последствия на земле, возникло несколько возгораний", — приводит его слова РИА Новости.

В частности, повреждения получили два многоквартирных и три частных дома, учебное учреждение, коммерческое здание, газовая труба, хранилища сельхозпредприятий, продуктовый магазин и склад компании "Озон".

На местах работают экстренные службы. Всего за ночь над Таганрогом и девятью районами области уничтожили более 30 дронов и ракеты, добавил Слюсарь.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.09.2026, 14:39
    Гость: Учите мат.часть

    РОССИЯ и Украина согласились не наносить удары по энергетический объектам друг друга, сообщил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

    Читать полностью: https://www.km.ru/world/2026/09/14/donald-tramp/924787-tramp-rossiya-i-ukraina-dogovorilis-ne-nanosit-udary-po-energoo

    ГАЗОВАЯ ТРУБА и склад ОЗОН не энергообъекты.

  2. 15.09.2026, 10:42
    Гость: хм.... масированная атака, жертв нет -ХОРОШО ЧТО ЖЕРТВ НЕТ

    а что атаковали-то, какова цель ?
    Газовую трубу?
    +учебное учреждение, коммерческое здание, хранилища сельхозпредприятий, продуктовый магазин и склад компании "Озон".

    Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2026/09/15/taganrog/924791-taganrog-podvergsya-massirovannoi-raketnoi-atake

    Не понимаю, в чем смысл атаковать склад ОЗОН(((

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