Более 95% судей в России начнут использовать ИИ к 2030 году
Доля судей, на постоянной основе использующих судебные сервисы с применением технологий искусственного интеллекта, к 2030 году должна превысить 95%. Такие целевые показатели предусматривает Концепция внедрения технологий ИИ в судопроизводство, утвержденная в сентябре председателем Верховного суда Игорем Красновым, сообщает "Парламентская газета".
При этом доля подготовленных с использованием ИИ протоколов судебных заседаний, согласно концепции, должна превысить 90%, а доля генерируемых с помощью ИИ проектов процессуальных документов — достигнуть 30—50%.
Кроме того, концепция внедрения технологий ИИ в судопроизводство предусматривает увеличение точности анализа доказательств и выявления противоречий до более чем 90% и снижение количества жалоб и изменений (отмен) судебных актов на 15—20%.
Комментарии читателей
ИИ?
Тогда что, все сядут?
При отсутствии естественного интелекта приходится использовать неестественный.
"решение вопросов" только через крипту?
Краснов - это голова! Итоги приватизации теперь будет охранять компьютерный дракон