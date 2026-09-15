Более 95% судей в России начнут использовать ИИ к 2030 году

11:54 15.09.2026

Доля судей, на постоянной основе использующих судебные сервисы с применением технологий искусственного интеллекта, к 2030 году должна превысить 95%. Такие целевые показатели предусматривает Концепция внедрения технологий ИИ в судопроизводство, утвержденная в сентябре председателем Верховного суда Игорем Красновым, сообщает "Парламентская газета".

При этом доля подготовленных с использованием ИИ протоколов судебных заседаний, согласно концепции, должна превысить 90%, а доля генерируемых с помощью ИИ проектов процессуальных документов — достигнуть 30—50%.

Кроме того, концепция внедрения технологий ИИ в судопроизводство предусматривает увеличение точности анализа доказательств и выявления противоречий до более чем 90% и снижение количества жалоб и изменений (отмен) судебных актов на 15—20%.