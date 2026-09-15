Более 95% судей в России начнут использовать ИИ к 2030 году

© KM.RU, Алексей Белкин

Доля судей, на постоянной основе использующих судебные сервисы с применением технологий искусственного интеллекта, к 2030 году должна превысить 95%. Такие целевые показатели предусматривает Концепция внедрения технологий ИИ в судопроизводство, утвержденная в сентябре председателем Верховного суда Игорем Красновым, сообщает "Парламентская газета".

При этом доля подготовленных с использованием ИИ протоколов судебных заседаний, согласно концепции, должна превысить 90%, а доля генерируемых с помощью ИИ проектов процессуальных документов — достигнуть 30—50%. 

Кроме того, концепция внедрения технологий ИИ в судопроизводство предусматривает увеличение точности анализа доказательств и выявления противоречий до более чем 90% и снижение количества жалоб и изменений (отмен) судебных актов на 15—20%. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 15.09.2026, 19:33
    Гость: Логично

    При отсутствии естественного интелекта приходится использовать неестественный.

  5. 15.09.2026, 17:31
    Гость: Мы не сеем и не пашем......

    Краснов - это голова! Итоги приватизации теперь будет охранять компьютерный дракон

Все комментарии (10)
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© KM.RU, Алексей Белкин
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