Алаудинов сообщил о смерти генерал-майора Антона Груниса

12:37 16.09.2026

Генерал-майор Антон Грунис, который докладывал президенту России Владимиру Путину о взятии Константиновки, умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Истинный офицер и большой патриот своей Родины, командир 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии генерал-майор Антон Грунис «Грозный», к глубокому сожалению, ушел в мир иной. Ушел героем, выполнившим свой священный долг!» — цитирует Алаудинова РБК.

Обстоятельства и причину смерти генерал-майора он не уточнил.

Под командованием Груниса служащие 4-й отдельной мотострелковой бригады участвовали во взятии Константиновки. Контроль над городом был установлен 3 июля. Объявляя о занятии города, Кремль подчеркнул, что Константиновка «была превращена фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден».

Грунис был выпускником Казанского Суворовского училища. Он принимал участие в боевых действиях в Чечне, Южной Осетии и Сирии, рассказал военный корреспондент Юрий Котенок. В 2021 году Грунис ушел в запас, однако после начала СВО вернулся в строй.