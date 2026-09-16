Алаудинов сообщил о смерти генерал-майора Антона Груниса
Генерал-майор Антон Грунис, который докладывал президенту России Владимиру Путину о взятии Константиновки, умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Истинный офицер и большой патриот своей Родины, командир 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии генерал-майор Антон Грунис «Грозный», к глубокому сожалению, ушел в мир иной. Ушел героем, выполнившим свой священный долг!» — цитирует Алаудинова РБК.
Обстоятельства и причину смерти генерал-майора он не уточнил.
Под командованием Груниса служащие 4-й отдельной мотострелковой бригады участвовали во взятии Константиновки. Контроль над городом был установлен 3 июля. Объявляя о занятии города, Кремль подчеркнул, что Константиновка «была превращена фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден».
Грунис был выпускником Казанского Суворовского училища. Он принимал участие в боевых действиях в Чечне, Южной Осетии и Сирии, рассказал военный корреспондент Юрий Котенок. В 2021 году Грунис ушел в запас, однако после начала СВО вернулся в строй.
Комментарии читателей
становится материальной силой + недочтённые свойства
рубежа технологических эпох.
зеленские, будановы... неприкосновенны.
или погиб?
Жаль. Молодой совсем был офицер и, судя по всему, весьма талантливый. Светлая память ему.
"Ушел героем, выполнившим свой священный долг!»....Таким высокие слова надо,честно говоря ПОДТВЕРЖДАТЬ фактически.Иначе это вызывает "смутные сомнения".