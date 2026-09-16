Алаудинов сообщил о смерти генерал-майора Антона Груниса

Генерал-майор Антон Грунис, который докладывал президенту России Владимиру Путину о взятии Константиновки, умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Истинный офицер и большой патриот своей Родины, командир 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии генерал-майор Антон Грунис «Грозный», к глубокому сожалению, ушел в мир иной. Ушел героем, выполнившим свой священный долг!» — цитирует Алаудинова РБК.

Обстоятельства и причину смерти генерал-майора он не уточнил.

Под командованием Груниса служащие 4-й отдельной мотострелковой бригады участвовали во взятии Константиновки. Контроль над городом был установлен 3 июля. Объявляя о занятии города, Кремль подчеркнул, что Константиновка «была превращена фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден».

Грунис был выпускником Казанского Суворовского училища. Он принимал участие в боевых действиях в Чечне, Южной Осетии и Сирии, рассказал военный корреспондент Юрий Котенок. В 2021 году Грунис ушел в запас, однако после начала СВО вернулся в строй.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.09.2026, 15:40
    Гость: Инфосфера...

    становится материальной силой + недочтённые свойства
    рубежа технологических эпох.

  4. 16.09.2026, 14:15
    Гость: stalker

    Жаль. Молодой совсем был офицер и, судя по всему, весьма талантливый. Светлая память ему.

  5. 16.09.2026, 12:56
    Гость: Сидящий на берегу

    "Ушел героем, выполнившим свой священный долг!»....Таким высокие слова надо,честно говоря ПОДТВЕРЖДАТЬ фактически.Иначе это вызывает "смутные сомнения".

Все комментарии (6)
Выбор читателей
Здание Минюста © KM.RU, Илья Шабардин
Чуйченко усомнился в приоритете прав человека над интересами государства
Рубио заявил об отсутствии соглашений по Украине на саммите в Анкоридже
© KM.RU, Илья Шабардин
Илья Гращенков. Пустой бак оказался хуже пустого холодильника
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
Россия вошла в число мировых лидеров по росту благосостояния
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie