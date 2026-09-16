В Подмосковье на свет появились Одиссей, Клеопатра и Бурак

С начала года в Подмосковье зарегистрировали новорожденных с такими необычными именами, как Одиссей, Аполлон, Клеопатра и Шахеризада. Об этом сообщили в министерстве социального развития Московской области.

Среди редких мужских имен в этом году оказались Амур, Аполлон, Одиссей, Любомир, Никодим, Остап и Ярополк. Встречались и совсем необычные варианты — Белек, Крестьян, Парижан, Рассвет и Тихослав.

Девочек в Подмосковье также называли нестандартно. В список редких имен вошли Клеопатра, Малина, Аксения, Ванда, Кассиопея, Океана, Павлина, Фелиция, Цецилия, Шахеризада и Эсмеральда.

Отдельно в ведомстве отметили популярность имен, связанных с турецкими сериалами. Родители все чаще выбирают для детей имена Неслихан и Бурак, отдавая дань любимым актерам.

При этом лидеры по популярности остаются более традиционными. Для девочек в регионе чаще всего выбирают Софию, Анну, Василису, Марию и Еву. Среди мальчиков наиболее востребованы Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей.

По данным демографической статистики, мальчиков в Подмосковье по-прежнему рождается немного больше, чем девочек. На их долю приходится 51,7% зарегистрированных новорожденных.

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