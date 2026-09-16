ФСИН создаст семь инновационных учреждений

Всё идёт к тому, что зеки будут жить лучше, чем "свободные" граждане. И фильм "Хочу в тюрьму" обретёт вторую жизнь - будет снят римейк про то, как герой стремится попасть уже не в голландскую, а в россиянскую тюрьму.