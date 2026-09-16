ФСИН создаст семь инновационных учреждений
ФСИН создаст семь инновационных учреждений, объединяющих колонию, тюрьму и следственный изолятор, следует из федеральной программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2035 годы)".
"Планируется выполнение проектных работ, строительство и реконструкция шести СИЗО на 8366 мест, пяти режимных корпусов на 1467 мест в следственных изоляторах, семи учреждений объединенного типа с помещениями, функционирующими в режиме СИЗО, на 5380 мест и участками исправительных колоний на 15 120 мест", — цитирует документ РИА Новости.
Также программа предусматривает создание:
- пяти общежитий на 900 мест в исправительных учреждениях;
- лечебного корпуса на 40 койко-мест;
- двух домов ребенка на 110 мест;
- исправительного центра на 200 мест;
- одиннадцати объектов очистных сооружений.
Комментарии читателей
И 5G вышки строят кругом и везде - это для роботов шобы быстро вертелись и ловили сбежавших
бухенвальда и освенцима перевернулись в гробу.
иновационных тюрьмах за терпилами будут следить, выводить на прогулку и наказывать -выписывать люлей роботы-гуманоиды из Китая! Этих роботов закупили много и попытались использовать в Укропии, но неудачно.
Всё идёт к тому, что зеки будут жить лучше, чем "свободные" граждане. И фильм "Хочу в тюрьму" обретёт вторую жизнь - будет снят римейк про то, как герой стремится попасть уже не в голландскую, а в россиянскую тюрьму.
конвейер уничтожения?