ФСИН создаст семь инновационных учреждений

© KM.RU, Алексей Белкин

ФСИН создаст семь инновационных учреждений, объединяющих колонию, тюрьму и следственный изолятор, следует из федеральной программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2035 годы)".

"Планируется выполнение проектных работ, строительство и реконструкция шести СИЗО на 8366 мест, пяти режимных корпусов на 1467 мест в следственных изоляторах, семи учреждений объединенного типа с помещениями, функционирующими в режиме СИЗО, на 5380 мест и участками исправительных колоний на 15 120 мест", — цитирует документ РИА Новости.

Также программа предусматривает создание:

  • пяти общежитий на 900 мест в исправительных учреждениях;
  • лечебного корпуса на 40 койко-мест;
  • двух домов ребенка на 110 мест;
  • исправительного центра на 200 мест;
  • одиннадцати объектов очистных сооружений.
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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.09.2026, 10:38
    Гость: Поэтому

    И 5G вышки строят кругом и везде - это для роботов шобы быстро вертелись и ловили сбежавших

  3. 17.09.2026, 08:25
    Гость: В

    иновационных тюрьмах за терпилами будут следить, выводить на прогулку и наказывать -выписывать люлей роботы-гуманоиды из Китая! Этих роботов закупили много и попытались использовать в Укропии, но неудачно.

  4. 17.09.2026, 00:52
    Гость: Владимир

    Всё идёт к тому, что зеки будут жить лучше, чем "свободные" граждане. И фильм "Хочу в тюрьму" обретёт вторую жизнь - будет снят римейк про то, как герой стремится попасть уже не в голландскую, а в россиянскую тюрьму.

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