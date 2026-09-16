Суд освободил водителей трейлеров, из которых СБУ атаковала аэродромы в РФ

14:33 16.09.2026

Мосгорсуд на заседании, которое прошло в среду, 16 сентября, отклонил ходатайство Главного следственного управления (ГСУ) СКР о продлении сроков содержания под стражей Андрею Меркурьеву, Александру Зайцеву, Михаилу Рюмину и Сергею Канурину до 12 октября, пишет "Коммерсант".

Следствием они обвиняются в перевозке взрывчатки организованной группой и теракте, повлекшем причинение значительного ущерба. По версии ГСУ СКР, шоферы входили в группу уроженцев Украины Артема и Екатерины Тимофеевых и некоего Борисовского (находятся в розыске), завербованных СБУ для совершения терактов в России.

Часть водителей была трудоустроена в ИП, зарегистрированное на имя главного организатора преступления Тимофеева, к остальным он обратился как обычный заказчик перевозок.

Фигуранты выехали из Челябинска на трейлерах в разные регионы России с грузом в виде каркасных домов, в крышах которых, как установили потом эксперты, и были спрятаны БПЛА.

Когда 1 июня 2025 года грузовики находились возле военных аэродромов в Ивановской, Мурманской, Иркутской, Рязанской и Амурской областях, сотрудники СБУ дистанционно активировали беспилотники, которые их атаковали. В уголовном деле говорится, что Минобороны был причинен ущерб 2 млрд руб.

Завершив расследование, в котором более 90 томов, Следственный комитет направил дело в Генпрокуратуру.

Однако, как стало известно “Коммерсанту”, первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин на прошлой неделе не утвердил обвинение.

По его данным, следствие не смогло найти прямые доказательства виновности фигурантов, а косвенных недостаточно для того, чтобы направлять дело в суд. Прокурор вернул материалы в ГСУ СКР на новое расследование. В СКР с его решением не согласились, обжаловав постановление Разинкина у генпрокурора Александра Гуцана.

Тем временем Мосгорсуд, отклонив ходатайство следствия, решил, что нет оснований содержать фигурантов в СИЗО, постановив выпустить их на свободу. Так как представитель надзорного ведомства доводы следствия не поддержал, водители вышли на волю 16 сентября.

Сами фигуранты вину не признают. Они называют себя патриотами России, утверждая, что сами вызвали стражей порядка после того, как из трейлеров вылетели дроны, пытались их сбивать и в целом минимизировать ущерб.