Путин обратился к россиянам перед выборами в Госдуму

Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами в Госдуму.

"В нашей большой стране проходит значимая, во многом определяющая избирательная кампания", — сказал президент.

Он отметил, что в этот раз столь масштабный процесс голосования развернется в условиях спецоперации, а жители Донбасса и Новороссии впервые будут выбирать депутатов после воссоединения с Россией.

Глава государства подчеркнул, что участие в выборах — это общий вклад в победу, и голос каждого избирателя имеет значение. Он выразил уверенность, что победу одержат самые достойные кандидаты и настоящие патриоты, пишет РИА Новости.

"Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу", — подытожил Путин.

Выборы будут проходить в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Всего состоятся более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Россияне выберут 20,7 тысячи депутатов и глав администраций.

Параллельно в 33 регионах пройдет дистанционное электронное голосование. По последним данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, заявления для участия в нем подали свыше четырех миллионов избирателей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.09.2026, 22:53
    Гость: TY

    Мы же все равно не знаем, за кого голосуем. Тем более, что у каждого человека мнение меняется в зависимости от ситуации. Голова — предмет тёмный, исследованию не подлежит. Все эти выборы напоминают переход улицы, если черная кошка прошмыгнула. Ну вот надо так, и все тут. Действие ради действия, пустое занятие.

  2. 16.09.2026, 21:55
    Гость: Бобёр

    У нас для вас голосов и доверия нет, держитесь там хорошего настроения.
    Кстати фсб, я вас предупреждал: что вас не пожалеют цифровики - и ваш начальник теперь стал "за-бортников". Просела ваша башня влияния да?

  3. 16.09.2026, 21:22
    Гость: ABCD

    Помечтай ещё, тут скорее "я прирос к трону, и меня ничто от него не сможет оторвать"
    А прирос намертво. Я например, вообще даже гипотетически не могу представить сценария или варианта, когда он не то, что сам уходит, а его демократично выборами смещают.
    Как сказал ржавый Толик: - "у него была возможность уйти после второго срока, но он отравился властью".

  4. 16.09.2026, 21:16
    Гость: Случайный прохожий

    Как говаривал покойный ныне М.Н.Задорнов "есть на Дальнем Востоке такая ругательная фамилия: Лилипутин". Вот интересно, одуревшая латышская чудь снесла дом дяди Миши. Бульдозером. А ведь он бы, наверное, сегодня бы там обитал в качестве иноагента. И обязательно бы что-нибудь промолвил по поводу выборов Единой России.

  5. 16.09.2026, 20:55
    Гость: матрешка!весь мир про тебя знает.

    The New York Times: Россияне ждут от выборов не перемен, а новых проблем
    В России проходят парламентские выборы с предрешенным результатом.

Все комментарии (21)
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