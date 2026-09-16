18:22 16.09.2026

Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами в Госдуму.

"В нашей большой стране проходит значимая, во многом определяющая избирательная кампания", — сказал президент.

Он отметил, что в этот раз столь масштабный процесс голосования развернется в условиях спецоперации, а жители Донбасса и Новороссии впервые будут выбирать депутатов после воссоединения с Россией.

Глава государства подчеркнул, что участие в выборах — это общий вклад в победу, и голос каждого избирателя имеет значение. Он выразил уверенность, что победу одержат самые достойные кандидаты и настоящие патриоты, пишет РИА Новости.

"Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу", — подытожил Путин.

Выборы будут проходить в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Всего состоятся более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Россияне выберут 20,7 тысячи депутатов и глав администраций.

Параллельно в 33 регионах пройдет дистанционное электронное голосование. По последним данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, заявления для участия в нем подали свыше четырех миллионов избирателей.