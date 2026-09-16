Путин обратился к россиянам перед выборами в Госдуму
Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами в Госдуму.
"В нашей большой стране проходит значимая, во многом определяющая избирательная кампания", — сказал президент.
Он отметил, что в этот раз столь масштабный процесс голосования развернется в условиях спецоперации, а жители Донбасса и Новороссии впервые будут выбирать депутатов после воссоединения с Россией.
Глава государства подчеркнул, что участие в выборах — это общий вклад в победу, и голос каждого избирателя имеет значение. Он выразил уверенность, что победу одержат самые достойные кандидаты и настоящие патриоты, пишет РИА Новости.
"Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу", — подытожил Путин.
Выборы будут проходить в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Всего состоятся более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Россияне выберут 20,7 тысячи депутатов и глав администраций.
Параллельно в 33 регионах пройдет дистанционное электронное голосование. По последним данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, заявления для участия в нем подали свыше четырех миллионов избирателей.
Комментарии читателей
Мы же все равно не знаем, за кого голосуем. Тем более, что у каждого человека мнение меняется в зависимости от ситуации. Голова — предмет тёмный, исследованию не подлежит. Все эти выборы напоминают переход улицы, если черная кошка прошмыгнула. Ну вот надо так, и все тут. Действие ради действия, пустое занятие.
У нас для вас голосов и доверия нет, держитесь там хорошего настроения.
Кстати фсб, я вас предупреждал: что вас не пожалеют цифровики - и ваш начальник теперь стал "за-бортников". Просела ваша башня влияния да?
Помечтай ещё, тут скорее "я прирос к трону, и меня ничто от него не сможет оторвать"
А прирос намертво. Я например, вообще даже гипотетически не могу представить сценария или варианта, когда он не то, что сам уходит, а его демократично выборами смещают.
Как сказал ржавый Толик: - "у него была возможность уйти после второго срока, но он отравился властью".
Как говаривал покойный ныне М.Н.Задорнов "есть на Дальнем Востоке такая ругательная фамилия: Лилипутин". Вот интересно, одуревшая латышская чудь снесла дом дяди Миши. Бульдозером. А ведь он бы, наверное, сегодня бы там обитал в качестве иноагента. И обязательно бы что-нибудь промолвил по поводу выборов Единой России.
The New York Times: Россияне ждут от выборов не перемен, а новых проблем
В России проходят парламентские выборы с предрешенным результатом.