Банк России подал новый иск против Совета ЕС

Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Банк России в иске в Суде ЕС оспаривает ограничения на признание российских судебных решений и их приведение в исполнение во всех странах. 

"Банк России 15 сентября 2026 года подал в Общий суд (суд общей юрисдикции) Европейского союза заявление об оспаривании статьи 1 (28) Регламента Совета Европейского союза от 23 июля 2026 года № 2026/1848 (Регламент). Оспариваемая норма вводит механизм, позволяющий судам государств - членов Европейского союза запрещать российским лицам, помимо прочего, обращаться за признанием и приведением в исполнение отдельных решений российских судов в любых юрисдикциях", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы регулятора.

Этот документ, по данным ЦБ, является прямой попыткой вмешаться в текущее судебное разбирательство в Бельгии и помешать Банку России исполнить решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-345157/2025, вынесенное по иску Банка России к Euroclear.

"Меры, установленные регламентом, создают несоразмерные ограничения на защиту прав Банка России за пределами Европейского союза, включая применение финансовых санкций за нарушение соответствующих судебных запретов", - подчеркнули в регуляторе.

По мнению Банка России, указанные меры противоречат, в частности, принципам доступа к правосудию, правовой определенности, а также принципу иммунитета государств и центральных банков. "Кроме того, предусмотренный регламентом механизм запрета действий в любых юрисдикциях носит экстерриториальный характер, что не может считаться правомерным. Банк России сохраняет за собой все права, требования, возражения и средства правовой защиты, доступные ему в связи с регламентом и любыми иными мерами, принятыми Европейским союзом и/или его государствами-членами в отношении Банка России или его активов", - заключил регулятор.

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