Минобороны сообщило об ударе по металлургическому комбинату «Запорожсталь»

В отличии от тебя, я бывал на комбинате Ильича и Азовстали, также, как и на Запорожстали и многих других, в бывшем СССР. И точно знаю, что восстановить можно всё, было бы желание. А в случае с Мариупольскими заводами - это вопрос юридический и техническо-финансовый. Всего лишь. Скажем Ильича будут перезапускать. Потому что там главный владелец Ахметов. Типа частное лицо. Можно не канителится. Но тут ошибочка. Потому что он зажмёт такими исками, что мало не покажется. А в случае с Азовсталью вопрос открыт. Потому что это государственное предприятие. Украинское. И вкладывать в его восстановление никто не станет. Ну вот прикинь. Есть конкурс, мы выбираем инвестора от России, регистрируем его в своём реестре. Восстанавливаем и...начинаем выпускать продукцию. И тут же Украина подаёт на нас иск в Международный Суд. И по иску там будет сумма ох какая большая. На такой риск никто не пойдёт.

Азовсталь можно восстановить. Причём в кротчайшие сроки. Да там за два с лишним месяца бомбардировок многое разрушено. Ещё больше разворовали. Но восстановить можно.