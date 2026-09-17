Минобороны сообщило об ударе по металлургическому комбинату «Запорожсталь»

Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Российские военные заявили, что в ходе ночного удара поразили в Запорожской области металлургический комбинат "Запорожсталь".

Как заявили в Минобороны РФ, ПАО "Запорожсталь" является "ключевым предприятием металлургической промышленности Украины", осуществляющим выплавку чугуна и выпуск прокатной стали, используемой оборонными предприятиями Украины и Европы, пишет "Интерфакс".

Кроме того, по данным ведомства, поражено казенное предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра", осуществляющее производство комплексов радиотехнической разведки и РЭБ для ВСУ, а также комплектующих для зенитных управляемых ракет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.09.2026, 14:24
    Гость: Ох, надо же!

    И пяти лет не прошло, как по "Запорожстали" ударили! А все это время "Запорожсталь" исправно пополняла бюджет проамериканской киевской хунты. Но это так, к слову. А что же ещё через десять лет будет? Неужели мосты через Днепр начнут уничтожать или Бескидский тоннель?

  4. 17.09.2026, 18:26
    Гость: stalker

    Это уже какой по счету удар ? По хорошему, удара должно быть достаточно одного, но такого, после которого от предприятия одни руины остаются. А если их много, значит толку от них мало.

  5. 17.09.2026, 14:44
    Гость: хохотун

    В отличии от тебя, я бывал на комбинате Ильича и Азовстали, также, как и на Запорожстали и многих других, в бывшем СССР. И точно знаю, что восстановить можно всё, было бы желание. А в случае с Мариупольскими заводами - это вопрос юридический и техническо-финансовый. Всего лишь. Скажем Ильича будут перезапускать. Потому что там главный владелец Ахметов. Типа частное лицо. Можно не канителится. Но тут ошибочка. Потому что он зажмёт такими исками, что мало не покажется. А в случае с Азовсталью вопрос открыт. Потому что это государственное предприятие. Украинское. И вкладывать в его восстановление никто не станет. Ну вот прикинь. Есть конкурс, мы выбираем инвестора от России, регистрируем его в своём реестре. Восстанавливаем и...начинаем выпускать продукцию. И тут же Украина подаёт на нас иск в Международный Суд. И по иску там будет сумма ох какая большая. На такой риск никто не пойдёт.
    Азовсталь можно восстановить. Причём в кротчайшие сроки. Да там за два с лишним месяца бомбардировок многое разрушено. Ещё больше разворовали. Но восстановить можно.

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