Шойгу назвал рейдерским захватом действия Армении с инвестициями России

Стоп-кадр из видеотрансляции

В Армении в отношении работающего там российского бизнеса проявляются двойные стандарты и проводится недружественная линия, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на совещании членов президиума научно-экспертного совета.

«То, что происходит с предприятиями и целыми отраслями, в которые Россия вложила миллиардные инвестиции, сложно назвать иначе, чем «рейдерский захват», — цитирует его РБК.

По его словам, Ереван при этом выдвигает «откровенно нелепые» аргументы, например, что Армения теряет возможности интегрирования в международные железнодорожные сети в случае продолжения управления Россией армянскими железными дорогами.

В конце августа армянский премьер Никол Пашинян призвал Россию «проявить гибкость» и передать концессионные права на управление железнодорожным участком третьей стороне, приемлемой для Москвы и Еревана, для интеграции Армении в международную железнодорожную сеть. По его мнению, республика не в праве «позволить себе упустить эту историческую возможность».

До этого, в июле, он назвал ЮКЖД собственностью Армении и пригрозил потребовать c России $2 млрд за концессию участка железной дороги.

Инфраструктура железных дорог в Армении юридически является собственностью правительства республики, но передана в управление Южно-Кавказской железной дороге (ЮКЖД), которая является 100-процентной «дочкой» РЖД. Управление осуществляется по концессионному договору. Он был заключен в 2008 году и рассчитан на 30 лет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.09.2026, 18:59
    Гость: stalker

    Кого нас то ? Кого ты хочешь надуть ? Никаких "нас" не существует, т к. из твоих комментариев давно понятно, что ты из-за бугра пишешь. Прописалось вас тут трое западных и проукраинских пропагандистов. Ты, хохотун и Европеец. Последний правда даже не скрывает кто он такой. А вы двое под своих косите. Но Бог шельму метит. Оттого сразу видно кто вы такие.

  5. 18.09.2026, 17:31
    Гость: Юри_й

    Куда мне до тебя, ты же у нас гений, за столько лет как нашего водили за нос и надували, начал догадываться,что что то не так))

Все комментарии (27)
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