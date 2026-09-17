Шойгу назвал рейдерским захватом действия Армении с инвестициями России

18:12 17.09.2026

В Армении в отношении работающего там российского бизнеса проявляются двойные стандарты и проводится недружественная линия, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на совещании членов президиума научно-экспертного совета.

«То, что происходит с предприятиями и целыми отраслями, в которые Россия вложила миллиардные инвестиции, сложно назвать иначе, чем «рейдерский захват», — цитирует его РБК.

По его словам, Ереван при этом выдвигает «откровенно нелепые» аргументы, например, что Армения теряет возможности интегрирования в международные железнодорожные сети в случае продолжения управления Россией армянскими железными дорогами.

В конце августа армянский премьер Никол Пашинян призвал Россию «проявить гибкость» и передать концессионные права на управление железнодорожным участком третьей стороне, приемлемой для Москвы и Еревана, для интеграции Армении в международную железнодорожную сеть. По его мнению, республика не в праве «позволить себе упустить эту историческую возможность».

До этого, в июле, он назвал ЮКЖД собственностью Армении и пригрозил потребовать c России $2 млрд за концессию участка железной дороги.

Инфраструктура железных дорог в Армении юридически является собственностью правительства республики, но передана в управление Южно-Кавказской железной дороге (ЮКЖД), которая является 100-процентной «дочкой» РЖД. Управление осуществляется по концессионному договору. Он был заключен в 2008 году и рассчитан на 30 лет.