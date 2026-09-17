ЦИК предотвратил попытку дискредитировать систему ДЭГ

ЦИК в среду предотвратил попытку дискредитировать ГАС "Выборы" и систему дистанционного электронного голосования, заявила председатель комиссии Элла Памфилова, выступая с докладом о готовности избирательной системы к предстоящему голосованию.

"Была задумана масштабная киберагрессия. <...> Мы готовы к тому, чтобы отражать дальнейшие их потуги, и проработали все необходимые механизмы, чтобы они нам не помешали провести выборы так, как мы считаем нужным", — приводит ее слова РИА Новости

В этом году выборы отличаются от всех предыдущих: они проходят в условиях, когда против России ополчился весь Запад. Вместе с тем страна переживает очень важный для нее период, подчеркнула Памфилова.

"Война идет не только там, в зоне боевого соприкосновения. Вот она — война информационная, психологическая, электоральная. В этих условиях мы предпринимаем все необходимые меры", — добавила глава ЦИК.

Голосование будет проходить в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Всего состоится более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Россияне выберут 20,7 тысячи депутатов и глав администраций.

Параллельно в 33 регионах пройдет ДЭГ. По последним данным, заявления для участия в нем подали свыше четырех миллионов избирателей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.09.2026, 14:42
    Гость: Дружба

    с американскими партнерами это называлось. Правда пришлось эту "дружбу" прекратить, поскольку транспортники регулярно отклонялись от предоставленных воздушных коридоров, а проведенная негласная проверка выявила наличие в транспортниках разведывательной аппаратуры...

  2. 18.09.2026, 10:09
    Гость: Ты личность с фашистскими замащками.

    А вот лично я считаю что враг русского народа это ты. Моя точка зрения такова потому что ТЫ желаешь продолжения войны и что бы на войне погибло как можно больше людей как русских так и украинцев.

  5. 18.09.2026, 08:50
    Гость: С

    Советских времён как народ посмотрел фильм по книге Ильфа и Петрова "13 стульев" имя Элочка асоцируется со словом "людоедка".....

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