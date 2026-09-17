ЦИК предотвратил попытку дискредитировать систему ДЭГ

15:24 17.09.2026

ЦИК в среду предотвратил попытку дискредитировать ГАС "Выборы" и систему дистанционного электронного голосования, заявила председатель комиссии Элла Памфилова, выступая с докладом о готовности избирательной системы к предстоящему голосованию.

"Была задумана масштабная киберагрессия. <...> Мы готовы к тому, чтобы отражать дальнейшие их потуги, и проработали все необходимые механизмы, чтобы они нам не помешали провести выборы так, как мы считаем нужным", — приводит ее слова РИА Новости.

В этом году выборы отличаются от всех предыдущих: они проходят в условиях, когда против России ополчился весь Запад. Вместе с тем страна переживает очень важный для нее период, подчеркнула Памфилова.

"Война идет не только там, в зоне боевого соприкосновения. Вот она — война информационная, психологическая, электоральная. В этих условиях мы предпринимаем все необходимые меры", — добавила глава ЦИК.

Голосование будет проходить в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Всего состоится более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Россияне выберут 20,7 тысячи депутатов и глав администраций.

Параллельно в 33 регионах пройдет ДЭГ. По последним данным, заявления для участия в нем подали свыше четырех миллионов избирателей.