Кремль выразил надежду на возобновление переговоров по Украине

© KM.RU, Петр Чайников

Москва выражает надежду на возобновление трехсторонних переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается выхода на возобновление трехсторонних переговоров — мы открыты. Да, мы продолжаем специальную военную операцию, наши военные работают для достижения поставленных целей. Но мы надеемся, что все-таки мы выйдем на возобновление трехсторонних переговоров», — приводит его слова РБК.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.09.2026, 16:59
    Гость: если кто забыл

    Ты забыл.
    Трамп НИКОГДА не поставлял Киеву тяжёлые вооружения. Поставлял Байден. После прихода Трампа в 25-ом при нём продолжались какое-то время байденовские поставки, определённые законом Конгресса на год. Трамп их всячески тормозил, но отменить не имел полномочий. Как только действие закона закончилось, он изменил систему: с тех пор правительство США не выделяет Украине никакой помощи (ни военной, ни финансовой), а только продаёт (вернее, разрешает продавать своим оружейным фирмам) вооружения для неё Европе (не НАТО, а конкретным странам). Но это уже просто бизнес.
    Да, и именно в этом смысле "он ВПК США обслуживает по высшему разряду!".

  4. 21.09.2026, 15:40
    Гость: ша, зачем столько паники?

    Никакой капитуляции не будет! Ни в Киеве, ни в Москве не станут рубить такой замечательный бизнес! Брюссель тоже не в припадке альтруизма Зелю баблом засыпает...
    Трамп, если кто забыл, первым стал поставлять Киеву тяжелые виды вооружений, он ВПК США обслуживает по высшему разряду!
    Если хоть какая-то из четырех сторон заикнется о капитуляции - ее тут же закопают остальные!
    Иное дело - переговоры! Их можно вести сколь угодно долго, достигать любых договоренностей и потом дружно нарушать их!

  5. 21.09.2026, 15:24
    Гость: да ее с самого начала сливают,

    Еще столько же сливать будут! Большие дяди под СВО большие деньги делают, власть уже не знает, как над народом еще поиздеваться, какие еще поборы добавить и какие еще ограничения ввести - и при этом ни малейшего опасения протестов! Да кто ж по своей воле от такого счастья откажется?

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