Кремль выразил надежду на возобновление переговоров по Украине
Москва выражает надежду на возобновление трехсторонних переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается выхода на возобновление трехсторонних переговоров — мы открыты. Да, мы продолжаем специальную военную операцию, наши военные работают для достижения поставленных целей. Но мы надеемся, что все-таки мы выйдем на возобновление трехсторонних переговоров», — приводит его слова РБК.
Комментарии читателей
Ты забыл.
Трамп НИКОГДА не поставлял Киеву тяжёлые вооружения. Поставлял Байден. После прихода Трампа в 25-ом при нём продолжались какое-то время байденовские поставки, определённые законом Конгресса на год. Трамп их всячески тормозил, но отменить не имел полномочий. Как только действие закона закончилось, он изменил систему: с тех пор правительство США не выделяет Украине никакой помощи (ни военной, ни финансовой), а только продаёт (вернее, разрешает продавать своим оружейным фирмам) вооружения для неё Европе (не НАТО, а конкретным странам). Но это уже просто бизнес.
Да, и именно в этом смысле "он ВПК США обслуживает по высшему разряду!".
выбрали партию капитуляции.
Почему конфликт на Украине не может быть прекращен мирным соглашением
Никакой капитуляции не будет! Ни в Киеве, ни в Москве не станут рубить такой замечательный бизнес! Брюссель тоже не в припадке альтруизма Зелю баблом засыпает...
Трамп, если кто забыл, первым стал поставлять Киеву тяжелые виды вооружений, он ВПК США обслуживает по высшему разряду!
Если хоть какая-то из четырех сторон заикнется о капитуляции - ее тут же закопают остальные!
Иное дело - переговоры! Их можно вести сколь угодно долго, достигать любых договоренностей и потом дружно нарушать их!
Еще столько же сливать будут! Большие дяди под СВО большие деньги делают, власть уже не знает, как над народом еще поиздеваться, какие еще поборы добавить и какие еще ограничения ввести - и при этом ни малейшего опасения протестов! Да кто ж по своей воле от такого счастья откажется?