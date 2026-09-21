Кремль выразил надежду на возобновление переговоров по Украине

Ты забыл.

Трамп НИКОГДА не поставлял Киеву тяжёлые вооружения. Поставлял Байден. После прихода Трампа в 25-ом при нём продолжались какое-то время байденовские поставки, определённые законом Конгресса на год. Трамп их всячески тормозил, но отменить не имел полномочий. Как только действие закона закончилось, он изменил систему: с тех пор правительство США не выделяет Украине никакой помощи (ни военной, ни финансовой), а только продаёт (вернее, разрешает продавать своим оружейным фирмам) вооружения для неё Европе (не НАТО, а конкретным странам). Но это уже просто бизнес.

Да, и именно в этом смысле "он ВПК США обслуживает по высшему разряду!".