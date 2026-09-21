«Единая Россия» получает рекордное количество мест в Госдуме

14:14 21.09.2026

"Единая Россия" получает рекордное количество мандатов в Госдуме за всю историю участия партии в выборах, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центризбиркома.

Предварительно, ЕР займет 355 мест из 450. В ГД прошлого созыва партию представляли 310 депутатов.

По последним подсчетам, "Единая Россия" набрала 57,83% голосов по спискам и выиграла в 208 из 225 одномандатных округах. Пятипроцентный барьер преодолели еще три партии:

КПРФ (13,76%);

ЛДПР (9,01%);

"Новые люди" (7,96%);

"Справедливая Россия" (5%).



Кандидаты от КПРФ заняли первые места в пяти одномандатных округах, СР — в четырех, ЛДПР — в двух, партии "Родина" — в одном.

На данный момент КПРФ получает 40 депутатских мест, ЛДПР — 25, "Новые люди" — 20, СР — четыре, "Родина" — одно.

В дистанционном электронном голосовании "Единая Россия" набрала 49,06% голосов, на втором месте — "Новые люди" с 15,42%, у КПРФ — 12,26%, у ЛДПР — 10,79%.