«Единая Россия» получает рекордное количество мест в Госдуме
"Единая Россия" получает рекордное количество мандатов в Госдуме за всю историю участия партии в выборах, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центризбиркома.
Предварительно, ЕР займет 355 мест из 450. В ГД прошлого созыва партию представляли 310 депутатов.
По последним подсчетам, "Единая Россия" набрала 57,83% голосов по спискам и выиграла в 208 из 225 одномандатных округах. Пятипроцентный барьер преодолели еще три партии:
- КПРФ (13,76%);
- ЛДПР (9,01%);
- "Новые люди" (7,96%);
- "Справедливая Россия" (5%).
Кандидаты от КПРФ заняли первые места в пяти одномандатных округах, СР — в четырех, ЛДПР — в двух, партии "Родина" — в одном.
На данный момент КПРФ получает 40 депутатских мест, ЛДПР — 25, "Новые люди" — 20, СР — четыре, "Родина" — одно.
В дистанционном электронном голосовании "Единая Россия" набрала 49,06% голосов, на втором месте — "Новые люди" с 15,42%, у КПРФ — 12,26%, у ЛДПР — 10,79%.
Комментарии читателей
Играть с государством в выборы - все равно,что играть в карты с опытным шулером,да еще и его колодой.Никаких шансов.
Если бы Ленин, в своё время,призывал всех к свержению самодержавия, путём проведения демократических выборов, то мы бы до сих пор безуспешно голосовали за смену царя на доброго царя. Какие выборы могут быть в стране,где три процента населения назначили себя элитой,монополизировали все государственные институты власти и само государство, а остальных держат в состоянии бесправных рабов? Нам просто выдают некие цифры и сообщают, что такова наша воля и это мы сами так решили.И граждане умиротворенно говорят: А, ну раз это мы решили, тогда да, все так.
Из них подавляющее большинство - подневольные!
Имеют свое понятие о "труде" и о "героизме".
Вопрос простой и ясный, но такого же простого и ясного ответа, типа "Я знаю! (и пример, ессно!) - нет. Что показательно!