«Единая Россия» получает рекордное количество мест в Госдуме

© KM.RU, Алексей Белкин

"Единая Россия" получает рекордное количество мандатов в Госдуме за всю историю участия партии в выборах, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центризбиркома. 

Предварительно, ЕР займет 355 мест из 450. В ГД прошлого созыва партию представляли 310 депутатов.

По последним подсчетам, "Единая Россия" набрала 57,83% голосов по спискам и выиграла в 208 из 225 одномандатных округах. Пятипроцентный барьер преодолели еще три партии:

  • КПРФ (13,76%);
  • ЛДПР (9,01%);
  • "Новые люди" (7,96%);
  • "Справедливая Россия" (5%).


Кандидаты от КПРФ заняли первые места в пяти одномандатных округах, СР — в четырех, ЛДПР — в двух, партии "Родина" — в одном.

На данный момент КПРФ получает 40 депутатских мест, ЛДПР — 25, "Новые люди" — 20, СР — четыре, "Родина" — одно.

В дистанционном электронном голосовании "Единая Россия" набрала 49,06% голосов, на втором месте — "Новые люди" с 15,42%, у КПРФ — 12,26%, у ЛДПР — 10,79%.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.09.2026, 18:32
    Гость: Ангел

    Играть с государством в выборы - все равно,что играть в карты с опытным шулером,да еще и его колодой.Никаких шансов.

  2. 21.09.2026, 18:25
    Гость: Вот ведь!

    Если бы Ленин, в своё время,призывал всех к свержению самодержавия, путём проведения демократических выборов, то мы бы до сих пор безуспешно голосовали за смену царя на доброго царя. Какие выборы могут быть в стране,где три процента населения назначили себя элитой,монополизировали все государственные институты власти и само государство, а остальных держат в состоянии бесправных рабов? Нам просто выдают некие цифры и сообщают, что такова наша воля и это мы сами так решили.И граждане умиротворенно говорят: А, ну раз это мы решили, тогда да, все так.

  3. 21.09.2026, 17:46
    Гость: Проголосовало ок. половины населения

    Из них подавляющее большинство - подневольные!

  5. 21.09.2026, 17:41
    Гость: Напишите тут, кто лично знает человека

    Вопрос простой и ясный, но такого же простого и ясного ответа, типа "Я знаю! (и пример, ессно!) - нет. Что показательно!

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