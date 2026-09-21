«Справедливая Россия» преодолела 5-процентный барьер на выборах в Госдуму

14:09 21.09.2026

По итогам обработки 96,91% голосов на выборах в Госдуму партия «Справедливая Россия» получает 5%. Согласно подсчетам, за партию проголосовали около 3,2 млн россиян, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Центризбиркома.

До сих пор СР не удавалось преодолеть необходимый барьер для прохождения в парламент. Глава ЦИК Элла Памфилова при этом отмечала, что до подведения официальных итогов у партии остаются шансы.

В «Справедливой России» заявили, что лидер партии Сергей Миронов активно участвует в ее работе. При этом коллеги политика признали, что его отсутствие в публичном пространстве во время предвыборной кампании могло негативно сказаться на результатах выборов.