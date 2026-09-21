Собянин прокомментировал идею переноса столицы России из Москвы
Перенос столицы России из Москвы в другой регион не приведет к значимому повышению эффективности государственного управления. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума.
Собянин отметил, что мысли о переносе столицы России за Урал, в Сибирь или на Дальний Восток всегда есть. Но по его словам, это является не эффективным способом решения задач регионального развития, пишут "Ведомости".
Столичный мэр уточнил, что подобные инициативы уже рассматривались в других странах, однако перенос административного центра сопровождался прежде всего дополнительными расходами. При этом, считает Собянин, заметного эффекта такие решения не давали.
Комментарии читателей
Они с багажом и не поедут. Багаж останется на своем месте, а на новом месте из госбюджета им новый проплатят и моральную компенсацию за переезд, да и еще чего-нибудь... Эти ребятки себя не обидят! Чиновники при смене позиций и локаций имущество оставляют за собой - это правило. Просто на новом месте получают новое имущество и компенсацию - так принято!
Почему именно в Омск, а не в Томск? А Васюки чем хуже?
Давно пора - таких городов надо поболе.
"«РОССИЙСКОЕ МОГУЩЕСТВО ПРИРАСТАТЬ БУДЕТ СИБИРЬЮ И СЕВЕРНЫМ ОКЕАНОМ» - Михаил Васильевич Ломоносов.
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"25 мая 2023
Ю. Крупнов: Перенос столицы на восток – императив спасения страны. Столицу России необходимо срочно перенести в Омск – это решит проблему «гиперцентрализации» вокруг Москвы и даст дополнительный толчок развитию страны, заявил «Абзацу» председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. «Проблема переноса столицы – это не вопрос каких-то астрономических, климатических или других фантазий. Это настоятельный императив спасения страны. Он связан с тем, что гиперцентрализация вокруг Москвы разрушают всю пространственную систему нашей огромной страны. Вопрос переноса столицы – это и необходимость сдвига акцента на восток. Сейчас особенно модно говорить о повороте на восток. Это надо делать срочно, и переносить надо в Омск, потому что это самый удобный для этого город с точки зрения дальности переноса столицы», – сказал Крупнов. ..."
Сайт " rus-lad.ru/news/yu-krupnov-perenos-stolitsy-na-vostok-imperativ-spaseniya-strany/"
А,потом ,даже после его отставки,Медведев(или ещё кто?) решили не останавливаться и повезли их кишлаками и аулами целыми поездами.Воистину,если Бог хочет наказать,он лишает человека Разума.