Собянин прокомментировал идею переноса столицы России из Москвы

16:17 21.09.2026

Перенос столицы России из Москвы в другой регион не приведет к значимому повышению эффективности государственного управления. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума.

Собянин отметил, что мысли о переносе столицы России за Урал, в Сибирь или на Дальний Восток всегда есть. Но по его словам, это является не эффективным способом решения задач регионального развития, пишут "Ведомости".

Столичный мэр уточнил, что подобные инициативы уже рассматривались в других странах, однако перенос административного центра сопровождался прежде всего дополнительными расходами. При этом, считает Собянин, заметного эффекта такие решения не давали.