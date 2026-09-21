Глава Башкирии направил заявление в СКР о вмешательстве в его личную жизнь

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился в следственные органы с заявлением о незаконном вмешательстве в его частную жизнь.

"У меня (...) состоялся разговор с начальником следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан генерал-майором юстиции Архангельским (...): буду ли я обращаться в Следственный комитет с заявлением о признании меня потерпевшим по статье Уголовного кодекса "нарушение неприкосновенности частной жизни". (...) Я подал уже заявление в Следственный комитет по Республике Башкортостан о проверочных мероприятиях и, в случае подтверждения, возбуждении уголовного дела", - цитирует заявление Хабирова "Интерфакс"

По его словам, есть основания предполагать, что неустановленный человек или группа лиц дали "поручение собирать в отношении него информацию".

Хабиров отметил, что намеренно публично сообщил о своем заявлении в правоохранительные органы, напомнив, что санкция ст. 137 УК РФ предусматривает ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни.

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