ЦИК объявляет предварительные результаты выборов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия России представляет предварительные итоги голосования на выборах в Госдуму после завершения подсчета бюллетеней на избирательных участках.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.09.2026, 16:56
    Гость: Все

    спорят,кто ходил,кто не ходил.Только спор этот для власти как сладкая конфетка.Кто сказал и тем ,и этим,что у тех кто ходил галочки не оказались в "правильной" стопке,а те кто не ходил проголосовали "правильно".Да им наплевать на всех после того ,когда убрали графу против всех и убрали процент явки.Они конституцию поменяли,сроки переизбрания,пенсионный возраст. Неужели вы думаете,что у них есть совесть.

  4. 21.09.2026, 14:47
    Гость: Александр С.

    А можно написать и так "Все, кто игнорирует и не садится играть с напёрсточниками, оказали напёрсточникам неоценимую услугу".
    Ну что, поиграл с Памфиловой и компанией в напёрстки? Молодец, ты оказал им неоценимую услугу, признав их игру легитимной и законной. Ничему вас, д-в, ни история, ни опыт не учат.

Все комментарии (20)
Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
В РПЦ предложили ввести в медвузах занятия о христианских ценностях
© KM.RU, Илья Шабардин
Нефтяники начали делить бензин по регионам: география дефицита расширяется
© KM.RU, Кирилл Зыков
Куда заводят мечты о дипломе
Геноцид армян стал инструментом противостояния Израиля и Турции
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie