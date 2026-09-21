ЦИК объявляет предварительные результаты выборов в Госдуму

спорят,кто ходил,кто не ходил.Только спор этот для власти как сладкая конфетка.Кто сказал и тем ,и этим,что у тех кто ходил галочки не оказались в "правильной" стопке,а те кто не ходил проголосовали "правильно".Да им наплевать на всех после того ,когда убрали графу против всех и убрали процент явки.Они конституцию поменяли,сроки переизбрания,пенсионный возраст. Неужели вы думаете,что у них есть совесть.