ЦИК объявляет предварительные результаты выборов в Госдуму
Центральная избирательная комиссия России представляет предварительные итоги голосования на выборах в Госдуму после завершения подсчета бюллетеней на избирательных участках.
Центральная избирательная комиссия России представляет предварительные итоги голосования на выборах в Госдуму после завершения подсчета бюллетеней на избирательных участках.
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Комментарии читателей
- это от км или кремля?
спорят,кто ходил,кто не ходил.Только спор этот для власти как сладкая конфетка.Кто сказал и тем ,и этим,что у тех кто ходил галочки не оказались в "правильной" стопке,а те кто не ходил проголосовали "правильно".Да им наплевать на всех после того ,когда убрали графу против всех и убрали процент явки.Они конституцию поменяли,сроки переизбрания,пенсионный возраст. Неужели вы думаете,что у них есть совесть.
бай всегда прав, феодализм.
А можно написать и так "Все, кто игнорирует и не садится играть с напёрсточниками, оказали напёрсточникам неоценимую услугу".
Ну что, поиграл с Памфиловой и компанией в напёрстки? Молодец, ты оказал им неоценимую услугу, признав их игру легитимной и законной. Ничему вас, д-в, ни история, ни опыт не учат.
А ты сходил и победил власть,молодец, доволен результатом?