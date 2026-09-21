Путин присвоил главе ВТБ Костину звание Героя Труда России
Президент России Владимир Путин присвоил председателю правления ВТБ Андрею Костину звание Героя Труда Российской Федерации, сообщает ТАСС.
Согласно указу главы государства, награда присуждена за многолетнюю плодотворную трудовую деятельность, особые заслуги перед государством и вклад в развитие финансово-банковской системы.
21 сентября Костину исполнилось 70 лет.
Комментарии читателей
сколько стоит сейчас гертруда?
героя сша.
Странно конечно присваивать звание" ветеран труда" буржую банкиру, который тяжелее ручки или стакана нечего не поднимал в жизни. Как было странным присваивать такое звание долларовому миллиардеру- сынульки Матвиенко и сынульки некого кавказского авторитета (который на 90% состоит из медалей хотя в возрасте десятиклассника). Звание и медалько обесценивалась. Жаль, что не публикуют списки всех "награждённых". Могу не спорить, рабочего или ткачихи как в СССР, там точно нет и не будет. Награждают только своих, из своего круга и тех, кто для них лично пользу приносит. Моя покойная бабуля в 1983г получила такое звание и медаль "ветеран труда", но она в своей жизни отпахала более 60 лет, от простой колхозницы до войны, и медсестры с санитаркой после войны.
По лицу видно, не раз доской почета отмечался
не Героя России?