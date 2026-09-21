Путин присвоил главе ВТБ Костину звание Героя Труда России

Странно конечно присваивать звание" ветеран труда" буржую банкиру, который тяжелее ручки или стакана нечего не поднимал в жизни. Как было странным присваивать такое звание долларовому миллиардеру- сынульки Матвиенко и сынульки некого кавказского авторитета (который на 90% состоит из медалей хотя в возрасте десятиклассника). Звание и медалько обесценивалась. Жаль, что не публикуют списки всех "награждённых". Могу не спорить, рабочего или ткачихи как в СССР, там точно нет и не будет. Награждают только своих, из своего круга и тех, кто для них лично пользу приносит. Моя покойная бабуля в 1983г получила такое звание и медаль "ветеран труда", но она в своей жизни отпахала более 60 лет, от простой колхозницы до войны, и медсестры с санитаркой после войны.