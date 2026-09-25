ЦИК подвел итоги выборов в Госдуму

© KM.RU, Алексей Белкин

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подвела итоги выборов в Государственную думу девятого созыва.

"В выборах приняли участие более 59,8 процента избирателей. Если говорить точно, 67 миллионов 448 тысяч 94 человека. Это рекордный показатель за последние три парламентские кампании", — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

По итогам голосования места в Госдуме распределились следующим образом:

  • "Единая Россия" — 349;
  • КПРФ — 37;
  • ЛДПР — 23;
  • "Новые люди" — 19;
  • "Справедливая Россия" — 17;
  • партия "Родина" — один.


Также мандаты получили четыре самовыдвиженца.

"На выборах в Госдуму у нас впервые избрано 46 участников специальной военной операции, <...>, то есть свыше десяти процентов от общего количества мандатов", — подчеркнула Памфилова.

Она также оценила результаты проведения ДЭГ: голосование прошло штатно, в нем приняли участие более семи миллионов человек.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними избирательные кампании прошли с 18 по 20 сентября.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.09.2026, 14:50
    Гость: кокоша

    Судя по результатам, Колыма и Коми плачут горькими слезами по членам избирательных комиссий, так их ждут.

  4. 25.09.2026, 14:16
    Гость: ABCD

    Многие подвели эти итоги ещё раньше, за пол года до "выборов". Даже на западе сказали- результат любых выборов в РФ предсказуем. В Бельгии даже появились плакаты на которых Патриция поздравили с победой на очередных "выборах" в 2030г. К сожалению, им ответить не чем. Ни один тотализатор не принимает ставок на результаты "выборов" в РФ, хотя у амеров это популярно, делать ставки на кандидатов. Просто потому, что заранее известен результат "выборов" в РФ.

  5. 25.09.2026, 14:14
    Гость: Старикашки

    из политбюро пропер...ли СССР, сегодня такие старикашки проп...вают Россию.

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