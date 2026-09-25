ЦИК подвел итоги выборов в Госдуму

12:32 25.09.2026

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подвела итоги выборов в Государственную думу девятого созыва.

"В выборах приняли участие более 59,8 процента избирателей. Если говорить точно, 67 миллионов 448 тысяч 94 человека. Это рекордный показатель за последние три парламентские кампании", — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

По итогам голосования места в Госдуме распределились следующим образом:

"Единая Россия" — 349;

КПРФ — 37;

ЛДПР — 23;

"Новые люди" — 19;

"Справедливая Россия" — 17;

партия "Родина" — один.



Также мандаты получили четыре самовыдвиженца.

"На выборах в Госдуму у нас впервые избрано 46 участников специальной военной операции, <...>, то есть свыше десяти процентов от общего количества мандатов", — подчеркнула Памфилова.

Она также оценила результаты проведения ДЭГ: голосование прошло штатно, в нем приняли участие более семи миллионов человек.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними избирательные кампании прошли с 18 по 20 сентября.