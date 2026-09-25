ЦИК подвел итоги выборов в Госдуму
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подвела итоги выборов в Государственную думу девятого созыва.
"В выборах приняли участие более 59,8 процента избирателей. Если говорить точно, 67 миллионов 448 тысяч 94 человека. Это рекордный показатель за последние три парламентские кампании", — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
По итогам голосования места в Госдуме распределились следующим образом:
- "Единая Россия" — 349;
- КПРФ — 37;
- ЛДПР — 23;
- "Новые люди" — 19;
- "Справедливая Россия" — 17;
- партия "Родина" — один.
Также мандаты получили четыре самовыдвиженца.
"На выборах в Госдуму у нас впервые избрано 46 участников специальной военной операции, <...>, то есть свыше десяти процентов от общего количества мандатов", — подчеркнула Памфилова.
Она также оценила результаты проведения ДЭГ: голосование прошло штатно, в нем приняли участие более семи миллионов человек.
Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними избирательные кампании прошли с 18 по 20 сентября.
Комментарии читателей
Победил союз жуликов и воров.
Судя по результатам, Колыма и Коми плачут горькими слезами по членам избирательных комиссий, так их ждут.
Ржака!
Многие подвели эти итоги ещё раньше, за пол года до "выборов". Даже на западе сказали- результат любых выборов в РФ предсказуем. В Бельгии даже появились плакаты на которых Патриция поздравили с победой на очередных "выборах" в 2030г. К сожалению, им ответить не чем. Ни один тотализатор не принимает ставок на результаты "выборов" в РФ, хотя у амеров это популярно, делать ставки на кандидатов. Просто потому, что заранее известен результат "выборов" в РФ.
из политбюро пропер...ли СССР, сегодня такие старикашки проп...вают Россию.