Путин: Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов

Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев попытался нанести удары по Москве и атаковал избирательные участки, заявил президент Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

По его словам, «за пару недель» до выборов Украина заявила о готовности возобновить переговоры, российская сторона сообщила, что до голосования это «вряд ли возможно», а после этого в Москве готовы возобновить контакты.

«Но что произошло в последнее время, тоже всем хорошо известно. В ночь с 19 на 20 сентября, то есть в самый основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве. Свыше 1600 беспилотников вошло в практически московскую зону, это первое. А второе — были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился в школе. Школа была практически разрушена», — приводит слова Путина РБК.  

Теперь Киев должен «почувствовать ответ», предупредил Путин. «И понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение», — добавил он.

Предложения по урегулированию и возобновлению переговоров «все на столе», однако после действий Киева Москва еще «подумает, как следует», что предпринять в ответ, сообщил Путин. «И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать исходя из интересов Российской Федерации», — добавил глава государства.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова во время брифинга 25 сентября заявила, что в течение трехдневного голосования в результате атак были повреждены или разрушены 75 зданий избирательных комиссий в 11 регионах. За время кампании погибли шестеро членов избиркомов.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.09.2026, 01:29
    Гость: "... ухудшают для них положение" - добавил он

    Для кого ухудшают? Для Зели и его банды???!!! Да они наоборот кайфуют всё больше и уверенней почти пять лет. (только не путать с побиваемым подневольными населением)

Все комментарии (4)
Выбор читателей
Стоп-кадр из видеотрансляции
Кремль оценил сообщения о поддержке Трампом ударов ВСУ вглубь России
Новак: поставки бензина за рубеж не наносят вреда внутреннему рынку
Владимир Путин © Фотобанк Росконгресс/ Кирилл Казачков
Путин назвал некритичным дефицит топлива на внутреннем рынке
Мыс Хрустальный © KM.RU, Святослав Князев
Генерал Ходжес: Погибнет миллион крымчан? Ничего страшного, это необходимые жертвы
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie