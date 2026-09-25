Путин: Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов

22:12 25.09.2026

Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев попытался нанести удары по Москве и атаковал избирательные участки, заявил президент Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

По его словам, «за пару недель» до выборов Украина заявила о готовности возобновить переговоры, российская сторона сообщила, что до голосования это «вряд ли возможно», а после этого в Москве готовы возобновить контакты.

«Но что произошло в последнее время, тоже всем хорошо известно. В ночь с 19 на 20 сентября, то есть в самый основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве. Свыше 1600 беспилотников вошло в практически московскую зону, это первое. А второе — были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился в школе. Школа была практически разрушена», — приводит слова Путина РБК.

Теперь Киев должен «почувствовать ответ», предупредил Путин. «И понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение», — добавил он.

Предложения по урегулированию и возобновлению переговоров «все на столе», однако после действий Киева Москва еще «подумает, как следует», что предпринять в ответ, сообщил Путин. «И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать исходя из интересов Российской Федерации», — добавил глава государства.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова во время брифинга 25 сентября заявила, что в течение трехдневного голосования в результате атак были повреждены или разрушены 75 зданий избирательных комиссий в 11 регионах. За время кампании погибли шестеро членов избиркомов.