Путин: Россия не готовится ни к каким боевым действиям с Европой

22:22 25.09.2026

Россия не готовится ни к каким боевым действиям с Европой, таких оснований нет, заявил журналистам президент Владимир Путин на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

"Я хочу еще раз подчеркнуть: мы не готовимся к каким бы то ни было военным действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное, нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой", - цитирует его "Интерфакс".

По словам Путина, со стороны европейских стран - "это, безусловно, целенаправленное раздувание ситуации и провокация".

"Все говорят, многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации, и поэтому должны сами готовиться к военным действиям, к войне с Россией", - отметил он.

Путин считает, что нагнетание со стороны определенных кругов, настроенных агрессивно, можно объяснить только одним: "Они хотят и дальше использовать Украину и украинцев как пушечное мясо, а Украину как государство в качестве инструмента борьбы с Россией для того, чтобы не допустить нашего развития, ограничить наше развитие, затормозить движение России вперед".

"А для того, чтобы вкладывать и дальше деньги в эту абсолютно агрессивную политику и объяснить своим гражданам, почему они это делают, они пытаются обмануть граждан европейских стран тезисом о том, что Россия сама якобы собирается на кого-то нападать", - сказал президент.

Путин также прокомментировал заявления нового министра обороны Эстонии Мартина Херема. Он ранее высказал мнение, что с экономической точки зрения Эстонии было бы разумнее самой атаковать Россию, но уточнил, что говорил это "наполовину в шутку".

"Это тот случай, знаете, когда у нас в шутку говорят: цирк уехал, а клоуны остались. Это клоунада политическая", — сказал Путин.