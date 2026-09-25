Путин: Россия не готовится ни к каким боевым действиям с Европой
Россия не готовится ни к каким боевым действиям с Европой, таких оснований нет, заявил журналистам президент Владимир Путин на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.
"Я хочу еще раз подчеркнуть: мы не готовимся к каким бы то ни было военным действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное, нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой", - цитирует его "Интерфакс".
По словам Путина, со стороны европейских стран - "это, безусловно, целенаправленное раздувание ситуации и провокация".
"Все говорят, многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации, и поэтому должны сами готовиться к военным действиям, к войне с Россией", - отметил он.
Путин считает, что нагнетание со стороны определенных кругов, настроенных агрессивно, можно объяснить только одним: "Они хотят и дальше использовать Украину и украинцев как пушечное мясо, а Украину как государство в качестве инструмента борьбы с Россией для того, чтобы не допустить нашего развития, ограничить наше развитие, затормозить движение России вперед".
"А для того, чтобы вкладывать и дальше деньги в эту абсолютно агрессивную политику и объяснить своим гражданам, почему они это делают, они пытаются обмануть граждан европейских стран тезисом о том, что Россия сама якобы собирается на кого-то нападать", - сказал президент.
Путин также прокомментировал заявления нового министра обороны Эстонии Мартина Херема. Он ранее высказал мнение, что с экономической точки зрения Эстонии было бы разумнее самой атаковать Россию, но уточнил, что говорил это "наполовину в шутку".
"Это тот случай, знаете, когда у нас в шутку говорят: цирк уехал, а клоуны остались. Это клоунада политическая", — сказал Путин.
Комментарии читателей
... если страна действительно не готовится к отражению нападения, это беда...
Очень плохо, что нет планов. Или лукавит, или в очередной раз проявляет наивность. Генштаб должен иметь планы боевых действий против любого потенциального противника, даже если он не проявляет агрессивных намерений. Но когда все западники криком кричат, что очень хотят повоевать, не иметь планов - хуже, чем ошибка.
Правило войны: чтобы войны не было, нужно к ней готовиться!