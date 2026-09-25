История станет обязательным ЕГЭ для 35 направлений вузов

10:07 25.09.2026

Единый государственный экзамен по истории с 2027 года может стать обязательным для поступления на 35 направлений подготовки и специальностей в российских вузах. Это следует из проекта приказа Минобрнауки, пишет РИА Новости.

Изменения коснутся направлений, где сейчас вуз вправе выбирать между историей и обществознанием в качестве обязательного вступительного испытания. По новому порядку в таких случаях останется только история.

Историю в обязательном порядке будут сдавать, в частности, поступающие на «Конфликтологию», «Государственное и муниципальное управление», «Таможенное дело», «Международные отношения», «Рекламу и связи с общественностью». Новое требование также распространится на будущих юристов, социологов и политологов.

Таким образом, история станет обязательным экзаменом не только для непосредственно исторических специальностей, но и для целого ряда социально-гуманитарных направлений.

Изменения связаны с поручением президента России Владимира Путина, данным в 2025 году. Ранее ректор МГИМО Анатолий Торкунов предложил сделать историю обязательным вступительным испытанием при поступлении на гуманитарные направления.

При этом Минобрнауки уже поэтапно расширяет перечень специальностей, для которых требуется ЕГЭ по истории. Изначально он был обязательным для шести направлений, еще для 23 история была альтернативой обществознанию. В 2026/27 учебном году список расширили еще на 20 направлений.

Ранее также стало известно, что с 2027 года обязательный ЕГЭ по физике планируют установить для 37 направлений подготовки и специальностей.