История станет обязательным ЕГЭ для 35 направлений вузов
Единый государственный экзамен по истории с 2027 года может стать обязательным для поступления на 35 направлений подготовки и специальностей в российских вузах. Это следует из проекта приказа Минобрнауки, пишет РИА Новости.
Изменения коснутся направлений, где сейчас вуз вправе выбирать между историей и обществознанием в качестве обязательного вступительного испытания. По новому порядку в таких случаях останется только история.
Историю в обязательном порядке будут сдавать, в частности, поступающие на «Конфликтологию», «Государственное и муниципальное управление», «Таможенное дело», «Международные отношения», «Рекламу и связи с общественностью». Новое требование также распространится на будущих юристов, социологов и политологов.
Таким образом, история станет обязательным экзаменом не только для непосредственно исторических специальностей, но и для целого ряда социально-гуманитарных направлений.
Изменения связаны с поручением президента России Владимира Путина, данным в 2025 году. Ранее ректор МГИМО Анатолий Торкунов предложил сделать историю обязательным вступительным испытанием при поступлении на гуманитарные направления.
При этом Минобрнауки уже поэтапно расширяет перечень специальностей, для которых требуется ЕГЭ по истории. Изначально он был обязательным для шести направлений, еще для 23 история была альтернативой обществознанию. В 2026/27 учебном году список расширили еще на 20 направлений.
Ранее также стало известно, что с 2027 года обязательный ЕГЭ по физике планируют установить для 37 направлений подготовки и специальностей.
Комментарии читателей
Чукчи были и есть, Якуты то же были и есть, Тувинцы были и есть. И много кто были и есть, а вот русских не было, а теперь вдруг они есть. Откуда они есть?
районо и согласовывало с горкомом
артефактов археологии, ДНК-генеалогии и т.д. Все это позволяет составить правдивую модель исторического периода .
Особенно насмешила ДНК -гинекология от Клёсова-тьфу!
=согласие на прием учителя истории в школу давал горком партии, чт=
ДОСТАТОЧНО было РАЙОНО , а учебник был один. А на то, что вы имели ввиду, больше влияла ЛИТЕРАТУРА. Вернее учитель языка и литературы. Ко всему у него и упроков был больше , чем у ИСТОРИКОВ. Значит БОЛЬШЕ ВЛИЯНИЯ на юные УМЫ.
Это сейчас носятся с историей как курица с яйцом, а тогда...
ютюбы перекрыли.
А молодняк читает форумы выборные. да-да. а там много интересного узнает, как наблюдателей не на зарплате, не пускали на избирательные участки, отказывались предъявить содержимое сейфов, А ДОЛЖНЫ .
Удивительно, но факт. Двадцатилетним это интересно.
Я сейчас, слава Богу не работаю, могу себе позволить не ходить на выборы без выбора.
Плевать на кровать, можно спать на полу!Так и с этим,
И НЕВАЖНО ЧТО РУССКАЯ -нация? или РУССКИЙ народ, становится малограмотным.
Результаты ЕГЭ 2026 года по русскому языку подтвердили печальные выводы прошлого года, что выпускники массово не знают подавляющего большинства ключевых правил русского языка. Это явствует из новых методических реком
Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/924976-itogi-ege-2026-po-russkomu-yazyku-bezgramotnost-massovaya
НЕ ТО ЧТО ПРАВИЛ НЕ ЗНАЮТ ДЕЛАЮТ, ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ .
Дело не только в правилах, а в том ЧТО ЧИТАЮТ МАЛО или ВОВСЕ НЕ ЧИТАЮТ.
Во время чтения АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАПОМИНАЕТСЯ ПРАВОПИСАНИЕ.
Врождённое чувство грамотности мало у кого есть.
зы. а что такого, какие откровения в той истории?